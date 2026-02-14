Logo
Цвијановић: Рубијев говор инспиративан и отрежњујући

Извор:

АТВ

14.02.2026

12:17

Коментари:

0
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је говор америчког државног секретара Марка Рубија на Минхенској безбједносној конференцији био инспиративан и отрежњујући.

"Државни секретар САД Марко Рубио одржао је у Минхену говор који би се у најкраћем могао описати као инспиративан, темељит, јасан и отрежњујући", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Татјана Јечменица

Хроника

Возач камиона након судара у ком је погинула Татјана Јечменица: ''Секунде су биле у питању''

Рубио је у говору на Минхенској конференцији истакао да је идеја о свијету без граница и замјени националних интереса глобалним поретком скупо коштала свијет.

Он је указао да масовне миграције угрожавају кохезију и будућност западних земаља, те дестабилизују њихова друштва.

Истакао је и да УН имају огроман потенцијал, али да немају одговоре на најургентнија питања и практично не играју никакву улогу.

Најновија вијест

Хроника

У Мостару убијен Маријо Дадић звани Пинк Пантер: Серијски крадљивац, више пута осуђиван

Цвијановићева учествује на Минхенској безбједносној конференције која је водећи форум за међународну безбједносну политику.

Током конференције биће одржане бројне дебате на високом нивоу о међународној безбједности.

Жељка Цвијановић

Марко Рубио

