Цвијановић: Рубијев говор инспиративан и отрежњујући

Извор:
АТВ
14.02.2026
12:17
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је говор америчког државног секретара Марка Рубија на Минхенској безбједносној конференцији био инспиративан и отрежњујући.
"Државни секретар САД Марко Рубио одржао је у Минхену говор који би се у најкраћем могао описати као инспиративан, темељит, јасан и отрежњујући", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Хроника
Возач камиона након судара у ком је погинула Татјана Јечменица: ''Секунде су биле у питању''
Рубио је у говору на Минхенској конференцији истакао да је идеја о свијету без граница и замјени националних интереса глобалним поретком скупо коштала свијет.
Он је указао да масовне миграције угрожавају кохезију и будућност западних земаља, те дестабилизују њихова друштва.
Истакао је и да УН имају огроман потенцијал, али да немају одговоре на најургентнија питања и практично не играју никакву улогу.
Хроника
У Мостару убијен Маријо Дадић звани Пинк Пантер: Серијски крадљивац, више пута осуђиван
Цвијановићева учествује на Минхенској безбједносној конференције која је водећи форум за међународну безбједносну политику.
Током конференције биће одржане бројне дебате на високом нивоу о међународној безбједности.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч5
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
14
14
13
14
06
14
03
13
58
Тренутно на програму