Logo
Large banner

Тришић Бабић: Историјско право Срба у Српској и Србији на заједничку будућност

Извор:

СРНА

14.02.2026

10:21

Коментари:

5
Тришић Бабић: Историјско право Срба у Српској и Србији на заједничку будућност
Фото: АТВ

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић честитала је свим Србима у Републици Српској и Србији - Сретење, заједнички празник националног јединства и државности.

"Народ у Републици Српској и Србији славећи Сретење показује наше историјско право на заједничку будућност", навела је Тришић Бабић.

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Хроника

Познат идентитет повријеђених у тешком удесу у Српској

Она је подсјетила да је јуче поводом Сретења присуствовала свечаној академији у Бањалуци, као и отварању новог објекта онкологије и хематологије са палијативном његом на Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

Подијели:

Тагови :

Ана Тришић Бабић

Дан државности - Сретење

Коментари (5)
Large banner

Прочитајте више

Випотник: Oптимистичан сам у вези са рјешавањем проблема Tрговске горе

Република Српска

Випотник: Oптимистичан сам у вези са рјешавањем проблема Tрговске горе

3 ч

0
Које цвијеће се поклања за Дан заљубљених?

Савјети

Које цвијеће се поклања за Дан заљубљених?

4 ч

0
снијег Бањалука

Друштво

Спремите се за повратак снијега: Објављена прогноза за наредне дане

4 ч

0
Несрећа на путу Гацко - Фоча

Хроника

Расте број повријеђених у несрећи у Српској

4 ч

0

Више из рубрике

Випотник: Oптимистичан сам у вези са рјешавањем проблема Tрговске горе

Република Српска

Випотник: Oптимистичан сам у вези са рјешавањем проблема Tрговске горе

3 ч

0
Цвијановић: Сретење - симбол борбе за слободу

Република Српска

Цвијановић: Сретење - симбол борбе за слободу

4 ч

0
Свечана академија Сретење 2026

Република Српска

У Вишеграду наставак обиљежавања Сретења

6 ч

5
Цвијановићева са Вучићем у Минхену

Република Српска

Цвијановићева са Вучићем у Минхену

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

Ријалити звијезда из Бањалуке проживјела трагедију: Отворила душу

14

13

Младић (25) брутално убио старицу

14

06

Ове двије врсте вјежбања вам могу помоћи уколико имате проблем са спавањем

14

03

Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

13

58

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner