Тришић Бабић: Историјско право Срба у Српској и Србији на заједничку будућност

Извор:
СРНА
14.02.2026
10:21
Коментари:5
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић честитала је свим Србима у Републици Српској и Србији - Сретење, заједнички празник националног јединства и државности.
"Народ у Републици Српској и Србији славећи Сретење показује наше историјско право на заједничку будућност", навела је Тришић Бабић.
Хроника
Познат идентитет повријеђених у тешком удесу у Српској
Она је подсјетила да је јуче поводом Сретења присуствовала свечаној академији у Бањалуци, као и отварању новог објекта онкологије и хематологије са палијативном његом на Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
Најновије
Најчитаније
14
14
14
13
14
06
14
03
13
58
Тренутно на програму