Возач камиона након судара у ком је погинула Татјана Јечменица: ''Секунде су биле у питању''

Након стравичне саобраћајне несреће на обилазници код петље Орловача, у којој је живот изгубила некадашња српска тенисерка Татјана Јечменица, док је њен супруг Дарко Јевтић тешко повријеђен, за Курир се огласио и Д.К, власник фирме "Аутоскок", чији је возач управљао шлепером који је учествовао у судару.
Он је истакао да се синоћ кратко чуо са својим радником и да је возач био у стању потпуног шока.
- Он је искусан, савјестан и сви смо шокирани након ове језиве несреће. Рекао ми је само да су секунде биле у питању и да је видио да њихов ауто иде директно на њега. Ишли су из контра смјера, погријешили су скретање. Свакако истрага је у току и вјештачање ће показати шта је био узрок несреће - рекао је Д.К. за Курир.
Према његовим ријечима, возач камиона већ седам година ради у фирми и до сада није имао проблема у саобраћају.
- Возач камиона је средњих година, искусан возач, ради код мене већ 7 година. Био је видно потресен и у стању шока. То је диван човјек, зрео, савјестан, искусан возач... Потресен је и јако се лоше осјећа. Није повријеђен, па је по закону, како истрага налаже, одмах приведен на саслушање и подвргнут тестовима на дрогу и алкохол, са те стране колико знам, све је у реду, потпуно смо чисти - навео је власник фирме.
Он додаје да је возач у тренутку несреће био на радном задатку и да је превоз био регуларан.
- Изузетно је страшно ово што се догодило, и по мене је стресно што сам био далеко од тога, а камоли тај човјек који је све то гледао. Што се тиче његовог посла као возача, он је био на радном задатку у тренутку несреће, његов задатак је био реалан, натоварио је возило за међународни транспорт и то је то, све је било исправно. Ми знамо зашто смо били ту на путу, али једино не знамо зашто се морало тако десити - рекао је Д.К.
Подсјетимо, у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на обилазници код петље Орловача у смјеру ка Остружници погинула је некадашња српска тенисерка Татјана Јечменица. Сударили су се шлепер и џип, а Јечменица је погинула на мјесту, док је њен супруг, Дарко Јевтић, послије несреће у тешком стању и индукованој коми, са повредама опасним по живот.
