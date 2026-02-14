Logo
Cvijanović u Minhenu sa Hanrahanom o daljem jačanju ekonomske saradnje

14.02.2026

13:51

Састанак са Брендоном Ханраханом
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije sa Brendonom Hanrahanom, šefom Biroa za Evropu i Evroaziju u američkom Stejt Departmentu, kojeg je informisala o trenutnoj političkoj situaciji i izazovima u BiH.

"Tokom sastanka je bilo riječi i o daljem jačanju ekonomske saradnje, posebno u oblasti energetike i infrastrukture, kao i privlačenju novih američkih investicija u Republiku Srpsku i Federaciju BiH", istakla je Cvijanovićeva.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Naš zavjet je jaka i stabilna Srpska

Cvijanovića se ovom prilikom zahvalila na racionalnom i uravnoteženom pristupu administracije predsjednika Trampa prema svima u BiH, kao i na posvećenosti očuvanju mira i stabilnosti u cijeloj regiji.

Željka Cvijanović

Minhen

