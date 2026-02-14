Ova stvar ispušta otrov čim se zagrije: Ako je imate u kuhinji odmah je izbacite

Koliko puta ste pripremali omiljeni obrok na onom starom, pouzdanom tiganju, svjesno ignorišući ogrebotine na dnu jer se hrana „još uvijek ne lijepi“? Upravo te naizgled bezazlene linije su putanja kojom oštećeno teflonsko posuđe ispušta nevidljive, ali opasne hemikalije direktno u vaš tanjir. Iako djeluje kao ušteda novca, korištenje ovakvog posuđa može vas koštati mnogo više – vašeg zdravlja.

Mnogi od nas su sentimentalno vezani za kuhinjski pribor koji nas služi godinama, ali postoji trenutak kada tradicija postaje rizik. Kada zagrijete tiganj koji je izgubio svoj zaštitni sloj, ne pripremate samo ručak, već potencijalno oslobađate toksični koktel u vazduh i hranu. Vrijeme je da se suočite sa istinom koja se krije u vašem kuhinjskom ormariću.

Zašto je oštećeno teflonsko posuđe rizik za cijelu porodicu?

Problem nije u samom teflonu kada je nov i neoštećen, već u onome što se dešava kada se njegova struktura naruši. Oštećeno teflonsko posuđe, posebno ono proizvedeno prije 2013. godine, često sadrži supstancu poznatu kao PFOA (perfluorooktanska kiselina). Čak i novije verzije, kada se ogrebu, mogu ispuštati milione čestica mikroplastike tokom kuvanja.

Kada se takav tiganj zagrije na visoke temperature, oštećeni premaz počinje da se razgrađuje na molekularnom nivou. Ovo ispuštanje toksičnih isparenja može izazvati simptome slične gripu, poznate kao „teflonska groznica“. Zamislite da svakim zalogajem unosite supstance koje se u tijelu talože godinama i koje se dovode u vezu sa hormonskim disbalansom i drugim ozbiljnim oboljenjima.