Učinite američke palačinke ukusnijim po savjetu Gordona Remzija

Američke palačinke su idealna slastica, a Gordon Remsija ima trik kako da ih učinite još ukusnijim - dodajte karamelizovanu bananu.

Za tijesto su vam potrebni sljedeći sastojci: 150 grama brašna, kašičica praška za pecivo, tri jaja, 75 mililitara vode, prstohvat soli, 120 mililitara mlaćenice i suncokretovo ulje.

Potrebni sastojci za preljev: dvije banane, 50 grama šećera, komadić putera, malo tamnog ruma.

Priprema

Uzmite sito i prosijte brašno u zdjelu. Dodajte prašak za pecivo. U drugoj posudi umutite jaja, a vodu i mlaćenicu sipajte u istu mjernu posudu. Umiješajte jaja u brašno. Zatim dodajte polovinu mješavine mlaćenice i vode, još jednom dobro promiješajte, a zatim dodajte preostalu tekućinu.

"Tajna ove smjese za palačinke je u tome da se pobrinemo da nigdje nemamo grudvica", rekao je Remzi.

Uzmite tavu s neprijanjajućim dnom i dodajte malo suncokretovog ulja, pazeći da prekrije cijelu površinu. Koristite otprilike pola kutlače smjese po palačinki, pustite ih da se prže otprilike minutu i po sa svake strane prije nego što ih okrenete špatulom.

Savjeti Postite, a jede vam se nešto slatko? Posne palačinke su pravi izbor

Za prelijev, prerežite banane po dužini po sredini. Ulijte šećer u tavu i stavite ga na vatru, ali ga nemojte miješati. Ostavite ga dok ne počne da poprima zlatnu boju. Kada dobije zlatno-smeđu boju, sklonite ga sa vatre.

Dodajte puter zajedno s polovicama banana. Ako želite, dodajte malo ruma i upaljačem flambirajte voće. Nakon toga dodajte malo vode kako biste pomogli da se karamela zgusne, a da ne postane previše ljepljiva, miješajući dok ne postignete bogatu teksturu. Dodajte banane na palačinke. Prijatno!

(kliks)