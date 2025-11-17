Zaboravite mlijeko i vodu: Ovo je tajna najmekših palačinki

Izvor:
Ako želite najmekše palačinke koje se tope u ustima, rješenje je jednostavno i nalazi se u svakoj prodavnici.
Umjesto mlijeka ili obične vode, dodajte kiselu vodu u smjesu za palačinke. Mjehurići iz mineralne vode stvaraju laganu strukturu i daju palačinkama onu prozračnu mekoću koju ne možete dobiti na drugi način.
U činiji razbijte 2 jaja. Dodajte 200 g brašna, šećer po ukusu i prstohvat soli.
Umjesto mlijeka, sipajte kiselu vodu – oko 250 ml.
Ubacite 3 kašike ulja i dobro umutite.
Ako želite još mekše palačinke, dodajte kašiku jogurta ili kisele pavlake u smjesu. Kombinacija sa kiselom vodom daje savršen balans.
