Ako želite najmekše palačinke koje se tope u ustima, rješenje je jednostavno i nalazi se u svakoj prodavnici.

Umjesto mlijeka ili obične vode, dodajte kiselu vodu u smjesu za palačinke. Mjehurići iz mineralne vode stvaraju laganu strukturu i daju palačinkama onu prozračnu mekoću koju ne možete dobiti na drugi način.

Scena U jeku rata s Katarinom Živković Kija kockar otkrila svoj zdravstveni problem

Kako se pravi savršena smjesa

U činiji razbijte 2 jaja. Dodajte 200 g brašna, šećer po ukusu i prstohvat soli.

Umjesto mlijeka, sipajte kiselu vodu – oko 250 ml.

Ubacite 3 kašike ulja i dobro umutite.

Ekonomija Hrvatski div na koljenima: Prodati neki od najpoznatijih brendova

Ako želite još mekše palačinke, dodajte kašiku jogurta ili kisele pavlake u smjesu. Kombinacija sa kiselom vodom daje savršen balans.