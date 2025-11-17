Logo
Large banner

Zaboravite mlijeko i vodu: Ovo je tajna najmekših palačinki

Izvor:

Pink

17.11.2025

18:04

Komentari:

0
Заборавите млијеко и воду: Ово је тајна најмекших палачинки

Ako želite najmekše palačinke koje se tope u ustima, rješenje je jednostavno i nalazi se u svakoj prodavnici.

Umjesto mlijeka ili obične vode, dodajte kiselu vodu u smjesu za palačinke. Mjehurići iz mineralne vode stvaraju laganu strukturu i daju palačinkama onu prozračnu mekoću koju ne možete dobiti na drugi način.

Kija Kockar

Scena

U jeku rata s Katarinom Živković Kija kockar otkrila svoj zdravstveni problem

Kako se pravi savršena smjesa

U činiji razbijte 2 jaja. Dodajte 200 g brašna, šećer po ukusu i prstohvat soli.

Umjesto mlijeka, sipajte kiselu vodu – oko 250 ml.

Ubacite 3 kašike ulja i dobro umutite.

ugovor pixabay

Ekonomija

Hrvatski div na koljenima: Prodati neki od najpoznatijih brendova

Ako želite još mekše palačinke, dodajte kašiku jogurta ili kisele pavlake u smjesu. Kombinacija sa kiselom vodom daje savršen balans.

Podijeli:

Tag:

palačinke

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Магла сунце

Nauka i tehnologija

Pripremite se, Sunce nastaje ovog datuma: NASA poručila svijetu

43 min

0
Зашто сунчан новембар није добар знак

Društvo

Zašto sunčan novembar nije dobar znak

47 min

0
Вулић: За СНСД не постоји већа светиња од грађана

Republika Srpska

Vulić: Za SNSD ne postoji veća svetinja od građana

50 min

0
Бритвић: У Хрватској није лако бити ни мртав Србин

Region

Britvić: U Hrvatskoj nije lako biti ni mrtav Srbin

52 min

0

Više iz rubrike

Фармерке

Savjeti

Jednostavni trikovi za pranje farmerki: Zadržaće boju i izgledati kao nove

2 h

0
Кисели купус

Savjeti

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

8 h

0
Три ствари за дјецу никад не купујте половне: Могу да буду опасне

Savjeti

Tri stvari za djecu nikad ne kupujte polovne: Mogu da budu opasne

9 h

0
Уз ове савјете сарма ће вам бити преукусна

Savjeti

Uz ove savjete sarma će vam biti preukusna

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

39

Majka monstrum ubila sinčića: Glava pronađena u jezeru

18

33

VIDEO: Rekonstrukcija ubistva Aldine Jahić

18

28

Žena samoj sebi prerazala grlo motornom testerom

18

25

Naoružani napadači oteli 25 učenica srednje škole

18

18

Šulić primio čelne ljude Adrija sport konferencije: Veliki planovi za narednu godinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner