Pripremite se, Sunce nastaje ovog datuma: NASA poručila svijetu

Potpuno pomračenje Sunca 2. avgusta 2027. biće najduži astronomski događaj ovog vijeka, sa trajanjem od šest minuta i 23 sekunde.

Fenomen će se uglavnom desiti na istočnoj hemisferi, a biće posebno primjetan u gusto naseljenim oblastima, objavila je NASA.

Potpuno pomračenje biće uočljivo u zemljama kao što su:

Španija

Maroko

Alžir

Tunis

Libija

Egipat

Sudan

Saudijska Arabija

Jemen

Somalija

Putanja Mjesečeve sjenke kretaće se od Atlantskog okeana, preko Gibraltarskog moreuza, i protezaće se kroz dijelove sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

Vrhunac u Egiptu

Vrhunac fenomena desiće se u Egiptu, gdje se već pripremaju ekspedicije i događaji. Pored toga, djelimična vidljivost pomračenja biće moguća u drugim dijelovima Evrope, Afrike i Azije.

Pomračenje Sunca 2. avgusta 2027. počeće u 07.30 po brazilskom vremenu, sa početkom potpunog "prekrivanja" Sunca. Totalnost - trenutak potpunog mraka - počinje u 05.23 i očekuje se da se završi u 08.49, prema podacima NASA.

Cijeli događaj, uključujući sve faze, trajaće do 09.43. Pomračenje Sunca 2027. je značajno ne samo za naučnike koji proučavaju sunčevu atmosferu, već i za lokalne zajednice koje organizuju festivale i kulturne događaje.

Posmatranja tokom pomračenja mogu proširiti razumijevanje solarnih fenomena i njihovih efekata na Zemlju.