Vulić: Za SNSD ne postoji veća svetinja od građana

Šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić naglasila je tokom rasprave da za SNSD ne postoji veća svetinja od građana, ali da to ne mogu razumjeti poslanici poslušnici Kristijana Šmita.

Vulićeva je, tokom diskusije odgovorila poslaniku Naše stranke Sabini Ćudić da su poslanici SNSD-a u skupštinskim klupama voljom građana, a da Naša stranka, s druge strane, ne poštuje tu volju.

- Mi odgovaramo građanima Republike Srpske koji su nas birali, a vi odgovarate Šmitu, jer da je bilo po volji građana, onda ovdje ne biste bili većina - rekla je Vulićeva komentarišući navode poslanika Sabine Ćudić koja je rekla da stranke iz Republike Srpske "potapaju svoje ljude koje su ubijedili da što je manje BiH, to je više Republike Srpske".

Vulićeva je ukazala i na to da se tokom sjednice ne trebaju zloupotrebljavati imena pojedinaca kako bi pojedinci bili važni tokom rasprava.

Poslanik PDP-a Mira Pekić tokom rasprave o Prijedlogu budžeta za ovu godinu rekla je da su poslanici ove stranke bili protiv ranijih prijedloga u kojima su planirana sredstva za institucije kulture, Ministarstvo odbrane i protiv davanja sredstava za BHRT, te ukazala da je ovaj prijedlog u odnosu na budžet za 2024. godinu veći za 200 miliona KM.

- Od 2019. godine svake godine je budžet veći za određeni iznos i smatram da nije potrebno da se toliko povećava budžet institucija BiH - navela je Pekićeva.

Govoreći o jednokratnoj pomoći za zaposlene u institucijama BiH u iznosu od 1.000 KM, Pekićeva smatra da je ovaj iznos mali, naročito za one sa srednjom stručnom spremom, koji su prema njenim riječima, zbog neusvajanja budžeta ostali bez oko 1.800 KM.

Tokom rasprave poslanik SDP-a Jasmin Imamović predložio je zaključak kojim se od Savjeta ministara traži da iz neutrošenih sredstava u Zakonu o budžetu za ovu godinu obezbijedi finansijsku podršku BHRT-u.

Slične zaključke predložio je i klub poslanika SDA, koji su tražili finansijsku pomoć za BHRT.

Osim toga, klub SDA zatražio je od Savjeta ministara da budžet za 2026. godinu bude povećan u odnosu na ovu godinu, te da se u tom budžetu planira najmanje 20 miliona KM za BHRT na ime pomoći za rad.

Poslanik Jasmin Emrić predložio je zaključak kojim se od Savjeta ministara traži da podnese prijedloge zakona kojim će se urediti upravljanje i finansiranje sedam institucija kulture.

Raspravu o Prijedlogu budžeta danas je, između ostalog, obilježila i polemika poslanika "trojke" iz FBiH sa poslanicima opozicije iz Republike Srpske.

Nakon rasprave na inicijativu poslanika Nihada Omerovića data je pauza od 15 minuta prije glasanja.