Vranješ: Na djelu pokušaj prekrajanja izborne volje srpskog naroda bošnjačkim glasovima po "Šmitovom receptu"

Izvor:

SRNA

17.11.2025

16:05

Врањеш: На дјелу покушај прекрајања изборне воље српског народа бошњачким гласовима по "Шмитовом рецепту"
Foto: ATV

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da građani Republike Srpske treba da imaju na umu da se trenutno pokušava uspostaviti vid izbornog inženjeringa kako bi se na bazi oko 40.000 bošnjačkih glasova prekrojila volja srpskog naroda i nastavilo sa obespravljivanjem Republike Srpske.

Vranješ je Srni rekao da je haos koji je nastao oko ovih izbora nametanjem i svime što je urađeno, sada stvorio jednu novu situaciju, da ne postoji mogućnost da se glasa za bošnjačkog potpredsjednika i pokušava se ponovo napraviti inženjering da se bošnjački glasovi usmjere ka kandidatu opozicije i na taj način da se prekroji volja srpskog naroda u Republici Srpskoj.

Школа

Svijet

Iscurio gas u školi, četiri đaka hospitalizovana

On je istakao da bi prekrajanje volje srpskog naroda na izborima za predsjednika Republike Srpske pomoću bošnjačkih glasova bio nastavak obespravljivanja Republike Srpske "po Šmitovom receptu".

Vranješ je rekao da se nada da će srpski narod biti svjestan ove opasnosti i da će ih to dodatno motivisati da izađu na izbore i ne dozvole da nekakavi bošnjački glasovi prevashodno iz dijaspore, koji čak i ne žive u Republici Srpskoj, odlučuju o njihovoj sudbini.

Влада Јапана, Сарајево

Gradovi i opštine

Vlada Japana osigurala grant sredstava domovima zdravlja u Loparama i Jablanici

- Ako se to desi onda je stvarno nešto čime će Republika Srpska da bude ugrožena, ja se iskreno nadam da do toga neće doći - rekao je Vranješ koji je u Centru "Sava" prisustvovao svečanosti povodom 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma u organizaciji Socijalističke partije Srbije.

