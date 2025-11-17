Logo
Đokić: Dejtonski sporazum bio najveća blagodet jer je donio mir

SRNA

SRNA

17.11.2025

15:21

Komentari:

0
Dejtonski mirovni sporazum bio je najveća blagodet koju su narodi u BiH mogli dobiti i zato je potrebno ulagati maksimalan napor da se stvoreni mir sačuva, izjavio je danas lider Socijaliostičke partije Petar Đokić.

"Dejtonski sporazum je donio mir, a mir je najveća blagodet koju političari mogu da donesu svom narodu i prostoru gdje narod živi. Iz mira koji je tada uspostvavljen potpisivanjem sporazuma je stvarana stabilnost i građeni novi odnosi u BiH", rekao je Đokić, koji je u Beogradu prisustvovao svečanosti povodom 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma u organizaciji Socijalističke partije Srbije.

Đokić je novinarima iz Republike Srpske rekao da je za održavanje mira i izgradnju stabilnosti neophodno i dalje ulagati napore, biti strpljiv, tolerantan, te raditi na konstantnom dijalogu o svim eventualnim spornim pitanjima.

Prema njegovim riječima, motiv uvijek mora biti taj da se bilo kakav konflikt više nikada ne rješava sukobom i ratom, već isključivo dijalogom.

"Ova konferencija je poziv da njegujemo mir, tu veliku tekovinu koju imamo, i potreba da ukažemo da uprkos svim različitostima koje ima BiH, u njoj mogu da žive vrlo skladno pripadnici srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda", rekao je Đokić koji je i ministar rudarstva i energetike Republike Srpske.

On je dodao da svi treba da imaju svijest o tome koliko je mir važan i koliko treba da bude imperativ svakog dana.

Petar Đokić

