Zapalio se autobus pun putnika, stradalo najmanje 45 osoba

17.11.2025
Najmanje 45 indijskih državljana poginulo je u stravičnoj autobuskoj nesreći koja se dogodila u blizini Medine u Saudijskoj Arabiji.
U nesreći je, pored smrtno stradalih, povrijeđen jedan putnik. O incidentu se oglasio premijer Indije Narendra Modi koji je kazao kako su indijske vlasti u bliskom kontaktu sa saudijskim.
"Moje misli su sa porodicama koje su izgubile svoje voljene. Molim se za brz oporavak svih povrijeđenih. Naša ambasada u Rijadu i konzulat u Džedi pružaju svu moguću pomoć", naveo je Modi.
Indijski emiter NDTV izvijestio je, pozivajući se na svjedoke, da se autobus sudario sa cisternom.
