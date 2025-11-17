Logo
Large banner

Zapalio se autobus pun putnika, stradalo najmanje 45 osoba

Izvor:

Kliks

17.11.2025

15:17

Komentari:

0
Запалио се аутобус
Foto: Screenshot/Klix video

Najmanje 45 indijskih državljana poginulo je u stravičnoj autobuskoj nesreći koja se dogodila u blizini Medine u Saudijskoj Arabiji.

U nesreći je, pored smrtno stradalih, povrijeđen jedan putnik. O incidentu se oglasio premijer Indije Narendra Modi koji je kazao kako su indijske vlasti u bliskom kontaktu sa saudijskim.

Mraz zima

Društvo

Stiže nam promjena vremena

"Moje misli su sa porodicama koje su izgubile svoje voljene. Molim se za brz oporavak svih povrijeđenih. Naša ambasada u Rijadu i konzulat u Džedi pružaju svu moguću pomoć", naveo je Modi.

Indijski emiter NDTV izvijestio je, pozivajući se na svjedoke, da se autobus sudario sa cisternom.

Podijeli:

Tag:

zapalio se autobus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Bošnjaci pokušavaju da destabilizuju odnose

3 h

0
Вулић: СНСД не жели да учествује у распакивању Дејтона и рушењу Устава

Republika Srpska

Vulić: SNSD ne želi da učestvuje u raspakivanju Dejtona i rušenju Ustava

3 h

0
У сриједу Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

Košarka

U srijedu Igokea igra najvažniju utakmicu sezone

3 h

0
Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

Srbija

Kraj potrage za Slađanom: Porodica primila strašne vijesti

3 h

0

Više iz rubrike

Потврђено: Опасни вирус однио три живота

Svijet

Potvrđeno: Opasni virus odnio tri života

3 h

0
Еруптирао вулкан у Јапану: Избацио пепео на висини од 4,4 километра

Svijet

Eruptirao vulkan u Japanu: Izbacio pepeo na visini od 4,4 kilometra

5 h

0
"Ово оружје квари стратешке планове НАТО-а"

Svijet

"Ovo oružje kvari strateške planove NATO-a"

5 h

0
Власти овог града нуде ваучере паровима који ступе у брак од октобра до децембра

Svijet

Vlasti ovog grada nude vaučere parovima koji stupe u brak od oktobra do decembra

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

41

Poslije smrti majke i djece, i otac preminuo od posljedica trovanja hranom

18

39

Majka monstrum ubila sinčića: Glava pronađena u jezeru

18

33

VIDEO: Rekonstrukcija ubistva Aldine Jahić

18

28

Žena samoj sebi prerazala grlo motornom testerom

18

25

Naoružani napadači oteli 25 učenica srednje škole

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner