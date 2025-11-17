Logo
Potvrđeno: Opasni virus odnio tri života

B92

17.11.2025

15:16

Потврђено: Опасни вирус однио три живота

U Etiopiji su preminule tri osobe kod kojih je potvrđeno da su zaražene virusom marburg, dok se sumnja da su još tri smrtna slučaja povezana sa ovom visoko zaraznom hemoragijskom bolešću, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja te zemlje.

Saopštenje je objavljeno nakon što je Etiopija u petak potvrdila izbijanje marburg virusa, visoko zarazne i hemoragijske infekcije na jugu zemlje, pri čemu je identifikovano najmanje devet slučajeva, prenosi "Rojters".

Сања Вулић

Republika Srpska

Vulić: SNSD ne želi da učestvuje u raspakivanju Dejtona i rušenju Ustava

Referentna laboratorija Etiopskog instituta za javno zdravlje potvrdila je da su tri osobe preminule od virusa, navelo je Ministarstvo i dodalo da se još tri smrtna slučaja ispituju zbog moguće veze sa bolešću.

Ministarstvo nije iznijelo ukupan broj slučajeva, ali je saopštilo da je 129 osoba koje su bile u kontaktu sa potvrđenim slučajevima stavljeno u izolaciju i da se nad njima sprovodi nadzor.

Marburg, iz iste porodice virusa kao ebola, često se manifestuje jakim glavoboljama i izaziva krvarenje.

Tokom izbijanja prethodnih epidemija u Africi je zabilježena stopa smrtnosti i do 80 odsto ili više, obično u roku od osam do devet dana od pojave simptoma.

Infekcija se prenosi kontaktom sa tjelesnim tečnostima, kao što su pljuvačka i krv, ili kontaktom sa zaraženim životinjama, poput majmuna.

Klinička slika

Tipičan bolesnik sa moždanom hemoragijom je gojazan hipertoničar, a tipična situacija u kojoj se javlja hemoragija – napor, čak i pri defekaciji. Naravno, hemoragije se mogu javiti i kod mršavih, hipotoničara i u spavanju.

Mraz zima

Društvo

Stiže nam promjena vremena

Inzult nastaje naglo, brzo se razvija hemiplegija (oduzetost polovine tijela) i u pravilu se javljaju glavobolja i povraćanje i vrlo često koma. Povraćanje je skoro patognomonično za moždanu hemoragiju i često se javlja i u plićoj komi.

Hematom, naročito veliki, djeluje kao strano tijelo i vrši pomjeranje centralnih masa i pritisak na vitalne centre. Lokalizacija i veličina hematoma su od primarnog značaja za kliničko ispoljavanje i prognozu, piše "stetoskop.info".

Masivno intraventrikularno krvarenje najčešće daje veoma tešku kliničku sliku: duboka koma, hiperpireksija, decerebraciona rigidnost, bilateralni Babinski. Skoro uvijek se završava smrtno.

Hemoragije u moždanom stablu, čak i vrlo male, mogu dati vrlo dramatičnu kliničku sliku. Hemoragija u mali mozak daje vrtoglavicu, povraćanje i ataksiju (nestabilan, teturav hod). Likvor ovih bolesnika je često krvav, nekada minimalno prebojen krvlju.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike, neurološkog pregleda, pregleda očnog dna, laboratorijskih nalaza, ultrazvuka, CT-a (skener) i NMR-a (nuklearna magnetna rezonanca).

Liječenje

Prije svega je neophodna hitna reakcija, stabilizacija pacijenta a kada je potrebno i reanimacija. Na svaki način treba spriječiti nemir (neuroleptici, benzodiazepini) i konvulzije (phenobarbital natrijum, diazepam, parenteralno), jer mogu da izazovu novo krvarenje.

Калајџић

Hronika

Kalajdžić je trebalo da se pojavi na sudu za 10 dana zbog ugrožavanja bezbijednosti druge djevojke

Hiperosmolarni rastvori mogu da smanje edem mozga i da smanje inrakranijalni pritisak.

Definitivno liječenje hematoma je hirurško, a prognoza zavisi od ostalih oštećenja. U nekim slučajevima dovoljna je primijeniti kortikosteroide, jer neki hematomi ne rastu već se spontano resorbuju i ne javlja se potreba za hirurškom intervencijom.

virus

Bolest

Etiopija

