Vlasti ovog grada nude vaučere parovima koji stupe u brak od oktobra do decembra

Izvor:

Tanjug

17.11.2025

13:17

Власти овог града нуде ваучере паровима који ступе у брак од октобра до децембра
Foto: Mahmut Yılmaz/Pexels

Vlasti istočnog kineskog grada Ningbo izdavaće bračne vaučere parovima koji stupe u brak između 28. oktobra i 31. decembra, u nastojanju da ohrabre mlade da se vjenčavaju i dobiju djecu.

Broj novosklopljenih brakova u Kini je u prošloj godini opao za petinu, što je do sada rekordan pad, prenio je Rojters.

U 2024. sklopljeno je 6,1 miliona brakova, dok je godinu dana ranije taj broj iznosio 7,68 miliona.

Sve manje interesovanje za sklapanje braka i zasnivanje porodice pripisuje se visokim troškovima obrazovanja i brige o djeci, navodi agencija.

Zanimljivosti

Najviša porodica na svijetu otkrila skrivene probleme zbog visine

Parovi koji se budu vjenčali u gradu Ningbo mogu da dobiju osam bračnih vaučera vrijednih 1.000 juana (141 dolar), saopšteno je iz gradske uprave.

Vaučeri mogu da se potroše na ceremoniju vjenčanja, hotelski smještaj i druge slične potrebe vezane za svadbu.

Svijet

Mask objavio kartu Evrope po natalitetu: Evo gdje se nalazi BiH

Slične mere već su primjenjene u gradovima Hangdžou i Pinghu, gdje se vaučeri takođe dijele do kraja godine.

Kina ima drugu najveću populaciju na svijetu koja broji 1,4 milijarde stanovnika, ali ono ubrzano stari, tako da je povećanje nataliteta ključno pitanje za tu zemlju, podsjeća Rojters.

