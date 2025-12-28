Teška nesreća u Srpskoj: Jedna osoba poginula, četvoro povrijeđenih

Modričanin S.P. (34) poginuo je, dok su četiri osobe povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na magistralnom putu kod Modriče kada je došlo do sudara ”pola” i ”golfa 5”.

Kako saznaje ATV stradali S.P. bio je putnik u ”polu” za čijim volanom je bio D.T, dok je na mjestu suvozača bio J.V. i obojica su povrijeđeni. Povrijeđeni su i vozač ”golf 5” S.S. i njegov suvozač Lj.S. Prema nezvaničnim informacijama vozila su išla u susret jedan drugom kada je došlo do čeonog sudara.

U PU Doboj navode da se tragedija dogodila oko 2.20 časova na magistralnom putu u Modriči.

”U saobraćajnoj nezgodi putnik S.P. je poginuo na licu mjesta, dok su ostali učesnici zadobili zadobili tjelesne povrede. Uviđaj su izvršili policijski službenici PS Modriča, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj”, saopštila je policija.