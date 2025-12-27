Logo
Large banner

Advokat uhapšene inspektorke iz Sarajeva napao medije

27.12.2025

18:18

Komentari:

0
Адвокат ухапшене инспекторке из Сарајева напао медије
Foto: Printscreen/Instagram

Advokat Dalile Hakalović, prosvjetne inspektorke u KUIP-u, na današnjem ročištu za određivanje mjera zabrane poručio je da se ovakva hapšenja stalno dešavaju pred Novu godinu, kako bi nekome "otišla glava".

- Moja branjenica nema nikakvih oraha u džepu. Ajanović je doveo Stomatološki fakultet do perfekcije i on sada treba biti žrtveno janje. Moja branjenica je sve radila po zakonu - poručio je.

Istakao je da su Hakalović doveli u prostorije policije kao najvećeg kriminalca kako bi se stvorio privid da su ona i Ajanović krivi.

dalila dragojevic

Scena

''Dalila ne smije da se vrati u Srbiju, stigla je presuda'': Duguje ogromne pare, a kamata raste

- Ono što su mediji uradili prema njoj je klasični femicid, ne znam da li je to zbog njene ljepote, fotografija koje je objavljivala ili zbog čega. Ona će po izlasku, kad vidi šta se sve objavljivalo i komentarisalo, morati u najmanju ruku potražiti stručnu psihološku pomoć. Ovo je jedna dama, obrazovana osoba - naglasio je.

Hakalović je poručila da Univerzitet u Sarajevu nije uložio žalbu na odluku inspekcije iako su imali pravo na to te da je ona ranije saslušana kao svjedok i dala i šifru svog telefona.

Podijeli:

Tagovi:

Dalila Hakalović

Pritvor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мадуро изразио спремност да разговара са САД

Svijet

Maduro izrazio spremnost da razgovara sa SAD

1 h

0
Готово 40 % Нијемаца вјерује да ће влада пасти прије истека мандата

Svijet

Gotovo 40 % Nijemaca vjeruje da će vlada pasti prije isteka mandata

2 h

0
Објављен снимак напада на жену (67)! Избодена пред унуком

Srbija

Objavljen snimak napada na ženu (67)! Izbodena pred unukom

2 h

0
Скандал у Њемачкој: Лопови украли статуу

Svijet

Skandal u Njemačkoj: Lopovi ukrali statuu

2 h

0

Više iz rubrike

Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

Hronika

Napad u Domu zdravlja: "Životi tri medicinske sestre su vrijedili kao jedna tableta"

3 h

0
Незапамћена трагедија у Крушевцу: Ово је Александар који је убио родитеље, па затим скочио са зграде

Hronika

Nezapamćena tragedija u Kruševcu: Ovo je Aleksandar koji je ubio roditelje, pa zatim skočio sa zgrade

5 h

0
Браћа "Далтон", осумњичени за крађу 110.000 КМ, остају иза решетака

Hronika

Braća "Dalton", osumnjičeni za krađu 110.000 KM, ostaju iza rešetaka

6 h

3
Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде

Hronika

Nezapamćena porodična tragedija: Ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

37

Kovačević: Nastavićemo da egzistiramo na volji srpskog naroda

19

36

"S ljubavlju hrabrim srcima" - Broj 1411 do sada pozvan 70.291 put

19

34

Humanost na djelu, kvad klubovi obradovali mališane

19

33

Poginuo muškarac kada se vraćao iz lova: Odlagao pušku, pa slučajno ispalio metak u čovjeka

19

31

Najveća misterija ljudske evolucije počela da se raspliće: Godinama opsjeda naučnike

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner