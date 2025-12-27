Braća "Dalton", osumnjičeni za krađu 110.000 KM, ostaju iza rešetaka

Osumnjičeni Elvir i Zijad Jusufović iz Ilijaša, poznatiji kao "braća Dalton" i njihov polubrat Senad Dervišević ostaju iza rešetaka.

"Osumnjičenima je produžen pritvor za dva mjeseca. Traje do 24. 2. 2026. ili do druge odluke Suda", potvrđeno je u petak za "Avaz" iz Općinskog suda u Sarajevu.

Prije ove odluke o produženju pritvora za još dva mjeseca, postupajuća tužiteljka Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je 28. novembra 2025. godine Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jedomjesečnog pritvora Elviru Jusufoviću, Senadu Derviševiću i Zijadu Jusufoviću, osumnjičenima za tešku krađu.

Hronika "Braća Dalton" iz Ilijaša osumnjičeni za krađu 110.000 KM iz sefa

Kako je u novembru potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, pritvor im je bio predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli prikriti dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Njih trojica su osumnjičeni da su 24/25. 11. 2025. godine izvršili tešku krađu na području Vogošće, te iz sefa u vlasništvu fizičkog lica, otuđili novac u iznosu od 70.000,00 KM i 22.000,00 EUR, kao i druge predmete.

Izvršenim pretresom stana na području Ilijaša, koje osumnjičeni koriste, pronađen je dio otuđenog novca i jedan dio otuđenih predmeta.

Podsjetimo, u novembru ove godine, Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim je osumnjičenima bio određen jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa, piše Avaz.