Četiri planinara poginula u lavini

Izvor:

SRNA

27.12.2025

13:08

Komentari:

0
Четири планинара погинула у лавини
Foto: Unsplash

Četiri planinara poginula su u lavini u planinama Vardousija u grčkoj regiji Fokida.

Nestanak tri muškarca prijavili su prijatelji i rodbina u četvrtak uveče, 25. decembra, nakon što su izgubili telefonski kontakt s njima, prenose grčki mediji.

Planinari su krenuli iz sela Athanasios Diakos da bi se popeli na planinu Korakas, nadmorske visine od oko 2.500 metara.

Spasioci su juče pronašli njihova tijela, kao i tijelo žene u srednjim tridesetim, čiji nestanak nije prijavljen, ali se vjeruje da je bila djevojak jednog od poginulih planinara, piše Kathimerini.

Планина, снијег

Svijet

Ovo je djevojka koju je momak ostavio da se smrzne na planini: Kamera snimila kobne trenutke

Tijela muškaraca pronađena su blizu jedno drugom, što sugeriše da ih je lavina iznenadila i da nisu mogli da pobjegnu.

Potraga za njima bila je otežana zbog strmog i opasnog terena, a dodatno su je otežali nepovoljni vremenski uslovi. Izvlačenje tijela i njihov transport očekuje se danas.

Grčki mediji pišu da na ovom prostoru i najslabiji zvuk može da izazove lavinu.

Grčka

planinari

poginuli planinari

Komentari (0)
