Prevrnuo se autobus, poginula jedna osoba, 10 povrijeđeno

Jedna osoba je poginula, a desetoro je povrijeđeno kada je autobus sletio sa puta i prevrnuo se u Vitepskoj oblasti u Bjelorusiji, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Bjelorusije.

U saopštenju je navedeno da je poginula 53-godišnja žena, dok je 10 lica prebačeno u bolnice, uključujući jednog pacijenta koji je na intenzivnoj njezi.

U autobusu, koji se kretao prema Moskvi, bila su dva vozača i 12 putnika, saopštilo je Ministarstvo.