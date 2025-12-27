Logo
Teška nesreća kod Tokija: Više od 50 vozila u lančanom sudaru, dvoje mrtvih

Izvor:

Agencije

27.12.2025

09:30

Komentari:

0
Тешка несрећа код Токија: Више од 50 возила у ланчаном судару, двоје мртвих
Foto: X/@A_Sumishiv1423/screenshot

Dvije osobe su poginule, a 26 je povrijeđeno u sudaru u kojem je učestvovalo više od 50 vozila na auto-putu u prefekturi Gunma, sjeverozapadno od Tokija, saopšteno je danas iz policije.

Nesreća se dogodila u petak oko 19.30 časova na izlaznoj traci auto-puta Kan-etsu u mjestu Minakami, gdje su vozila, prema navodima policije, vjerovatno proklizala na zaleđenom kolovozu tokom snježnih padavina, prenio je Kjodo.

Najmanje 10 vozila se zapalilo, a vatrogasne ekipe su požar gasile više od sedam sati.

Policija je navela da se lančani sudar dogodio kada se kamion sudario sa drugim kamionom koji je bio zaustavljen na putu nakon ranije nezgode sa jednim vozilom, što je dovelo do niza sudara na dionici dugoj oko 300 metara.

Među poginulima je 77-godišnja žena iz Tokija, koja je bila na zadnjem sjedištu automobila kojim je upravljao član njene porodice, dok je tijelo druge žrtve pronađeno na vozačevom sjedištu velikog kamiona.

Dvadeset jedna osoba zadobila je lakše povrede, dok je petoro povrijeđenih u teškom stanju.

Nakon nesreće, dio auto-puta je zatvoren, a izlaznu traku blokirala su teško oštećena vozila, od kojih su neka bila ugljenisana do neprepoznatljivosti, ističe Kjodo.

U vrijeme nesreće, vozačima je zbog snežnih uslova bilo naloženo da voze brzinom do 50 kilometara na sat.

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Japan

Tokio

