Zemljotres u Grčkoj: Lociran blizu Atine i jednog od omiljenih srpskih ljetovališta

Izvor:

Agencije

27.12.2025

08:52

Komentari:

0
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 3.5 stepeni Rihtera zabilježen je u jutros u 06.59 časova, na jugu Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Atine i jednog od omiljenih srpskih ljetovališta - ostrva Evia.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Zemljotres

Grčka

zemljotres Grčka

Komentari (0)
