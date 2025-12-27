Zemljotres u Grčkoj: Lociran blizu Atine i jednog od omiljenih srpskih ljetovališta

Izvor:
27.12.2025
Zemljotres magnitude 3.5 stepeni Rihtera zabilježen je u jutros u 06.59 časova, na jugu Grčke.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Atine i jednog od omiljenih srpskih ljetovališta - ostrva Evia.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
