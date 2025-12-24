Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je dubini od 10 kilometara, nedaleko od morske obale, sa kopnene strane, nedaleko od grada Juđinga. Za sada nema izvještaja o povredama ili materijalnoj šteti.

Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se nije osjetio snažno, ali su ljudi koji žive u višespratnicama osetili blago ljuljanje. Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na opasnost od cunamija u regionu, rekavši da se mogu očekivati talasi veliki i do jednog metra.

Ljudi su upozoreni da se klone obale i otvorenog mora dok je upozorenje na snazi.