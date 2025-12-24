Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Izvor:
Tanjug
24.12.2025
12:14
Komentari:0
Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas kineski region Tajvan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je dubini od 10 kilometara, nedaleko od morske obale, sa kopnene strane, nedaleko od grada Juđinga. Za sada nema izvještaja o povredama ili materijalnoj šteti.
Nauka i tehnologija
"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine
Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se nije osjetio snažno, ali su ljudi koji žive u višespratnicama osetili blago ljuljanje. Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na opasnost od cunamija u regionu, rekavši da se mogu očekivati talasi veliki i do jednog metra.
Ljudi su upozoreni da se klone obale i otvorenog mora dok je upozorenje na snazi.
#Earthquake (#地震) possibly felt 39 sec ago in #Taiwan. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) December 24, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/R0M2Ae9U4i
Nauka i tehnologija
19 min0
Zanimljivosti
24 min0
Republika Srpska
27 min0
Zanimljivosti
30 min0
Najnovije
Najčitanije
12
26
12
26
12
23
12
19
12
14
Trenutno na programu