Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Izvor:

Tanjug

24.12.2025

12:14

Снажан земљотрес погодио Тајван
Foto: Pixabay

Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas kineski region Tajvan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je dubini od 10 kilometara, nedaleko od morske obale, sa kopnene strane, nedaleko od grada Juđinga. Za sada nema izvještaja o povredama ili materijalnoj šteti.

mjesec

Nauka i tehnologija

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se nije osjetio snažno, ali su ljudi koji žive u višespratnicama osetili blago ljuljanje. Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na opasnost od cunamija u regionu, rekavši da se mogu očekivati talasi veliki i do jednog metra.

Ljudi su upozoreni da se klone obale i otvorenog mora dok je upozorenje na snazi.

Zemljotres

Tajvan

