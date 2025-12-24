Ledeno u Moskvi: Zabilježena najniža temperatura ove zime

24.12.2025
U Moskvi je tokom noći zabilježena najniža temperatura od početka ove zime, rečeno je agenciji TASS u Hidrometeorološkom centru Rusije.
Iz Centra su naveli da se temperatura do ponoći spustila na minus 15,7 stepeni Celzijusovih.
Meteorolozi Centra prognozirali su ranije da će najhladnije biti između 23 časa i ponoći, nakon čega će do danas poslije podne temperatura porasti na minus pet stepeni Celzijusovih.
