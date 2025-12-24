Logo
Ledeno u Moskvi: Zabilježena najniža temperatura ove zime

24.12.2025

10:47

Ледено у Москви: Забиљежена најнижа температура ове зиме
Foto: Tanjug/AP

U Moskvi je tokom noći zabilježena najniža temperatura od početka ove zime, rečeno je agenciji TASS u Hidrometeorološkom centru Rusije.

Iz Centra su naveli da se temperatura do ponoći spustila na minus 15,7 stepeni Celzijusovih.

Украјина

Svijet

Ukrajina objavila kompletan mirovni plan od 20 tačaka kreiran sa Amerikom

Meteorolozi Centra prognozirali su ranije da će najhladnije biti između 23 časa i ponoći, nakon čega će do danas poslije podne temperatura porasti na minus pet stepeni Celzijusovih.

