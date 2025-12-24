Logo
Detalji eksplozije u Moskvi: Sve počelo legitimacijom

Izvor:

Anadolija

24.12.2025

08:36

Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Ruski istražni odbor danas je saopštio da su dva policajca poginula u eksploziji prilikom privođenja sumnjive osobe u Moskvi.

Prema preliminarnoj istrazi, dva saobraćajna policajca primijetila su sumnjivu osobu u blizini svog patrolnog automobila u ulici Jeltskaja u utorak naveče.

илу-москва-31102025

Svijet

Eksplozija u Moskvi, ima poginulih

Kada su mu prišli radi privođenja, eksplozivna naprava je detonirala, ubivši dvojicu policajaca, kao i osumnjičenog.

Istražioci i forenzičari pokrenuli su istragu na mjestu događaja, prenosi "Anadolija".

Moskva

Eksplozija

