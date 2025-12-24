Detalji eksplozije u Moskvi: Sve počelo legitimacijom

Ruski istražni odbor danas je saopštio da su dva policajca poginula u eksploziji prilikom privođenja sumnjive osobe u Moskvi.

Prema preliminarnoj istrazi, dva saobraćajna policajca primijetila su sumnjivu osobu u blizini svog patrolnog automobila u ulici Jeltskaja u utorak naveče.

Svijet Eksplozija u Moskvi, ima poginulih

Kada su mu prišli radi privođenja, eksplozivna naprava je detonirala, ubivši dvojicu policajaca, kao i osumnjičenog.

Istražioci i forenzičari pokrenuli su istragu na mjestu događaja, prenosi "Anadolija".