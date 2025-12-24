Detalji eksplozije u Moskvi: Sve počelo legitimacijom

Izvor:
Anadolija
24.12.2025
08:36
Ruski istražni odbor danas je saopštio da su dva policajca poginula u eksploziji prilikom privođenja sumnjive osobe u Moskvi.
Prema preliminarnoj istrazi, dva saobraćajna policajca primijetila su sumnjivu osobu u blizini svog patrolnog automobila u ulici Jeltskaja u utorak naveče.
Kada su mu prišli radi privođenja, eksplozivna naprava je detonirala, ubivši dvojicu policajaca, kao i osumnjičenog.
Istražioci i forenzičari pokrenuli su istragu na mjestu događaja, prenosi "Anadolija".
