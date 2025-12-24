Logo
Large banner

Ruska PVO oborila 172 ukrajinska drona

Izvor:

SRNA

24.12.2025

07:50

Komentari:

0
Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона
Foto: Tanjug / AP

Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći 172 ukrajinska drona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Tokom protekle noći, sistemi protivvazdušne odbrane koji su bili na dužnosti uništili su 172 ukrajinske bespilotne letjelice sa fiksnim krilima. Vojska je oborila 110 bespilotnih letjelica iznad Brjanske oblasti", navodi se u izvještaju ministarstva, prenosi RIA Novosti.

Француска

Svijet

Francuska na udaru: Izdato hitno upozorenje

Kako se navodi, oboreno je i 20 dronova iznad Belgorodske oblasti, 14 iznad Kaluge, 12 iznad Tulske oblasti, šest iznad Orlovske, četiri iznad Moskovske oblasti, uključujući i dva koja su letjela ka glavnom gradu Rusije.

Tri drona oborena su iznad Lipecke oblasti, po jedan iznad Volgogradske, Kurske i Smolenske oblasti.

U saopštenju se navodi da kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

PVO

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Француска, снијег

Svijet

Francuska na udaru: Izdato hitno upozorenje

4 h

0
Смањите брзину! Коловози мокри и клизави

Društvo

Smanjite brzinu! Kolovozi mokri i klizavi

4 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose danas?

4 h

0
Данас je Бадњи дан по грегоријанском календару

Društvo

Danas je Badnji dan po gregorijanskom kalendaru

4 h

0

Više iz rubrike

Француска, снијег

Svijet

Francuska na udaru: Izdato hitno upozorenje

4 h

0
Експлозија у Москви, има погинулих

Svijet

Eksplozija u Moskvi, ima poginulih

5 h

0
Пронађено тијело нестале дјевојчице, мајка ухапшена

Svijet

Pronađeno tijelo nestale djevojčice, majka uhapšena

5 h

0
Пуцњава у Денверу, убијен полицајац

Svijet

Pucnjava u Denveru, ubijen policajac

13 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

26

Pao dogovor: Radnicima će se moći neoporezivo isplatiti do 2.500 KM

12

26

Tragedija: Tinejdžer skočio sa terase, ostao na mestu mrtav

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner