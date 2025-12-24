"Tokom protekle noći, sistemi protivvazdušne odbrane koji su bili na dužnosti uništili su 172 ukrajinske bespilotne letjelice sa fiksnim krilima. Vojska je oborila 110 bespilotnih letjelica iznad Brjanske oblasti", navodi se u izvještaju ministarstva, prenosi RIA Novosti.

Kako se navodi, oboreno je i 20 dronova iznad Belgorodske oblasti, 14 iznad Kaluge, 12 iznad Tulske oblasti, šest iznad Orlovske, četiri iznad Moskovske oblasti, uključujući i dva koja su letjela ka glavnom gradu Rusije.

Tri drona oborena su iznad Lipecke oblasti, po jedan iznad Volgogradske, Kurske i Smolenske oblasti.

U saopštenju se navodi da kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.