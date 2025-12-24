Logo
Pronađeno tijelo nestale djevojčice, majka uhapšena

Agencije

24.12.2025

Пронађено тијело нестале дјевојчице, мајка ухапшена
Foto: Unsplash

Tijelo nestale devetogodišnje djevojčice iz Južne Kalifornije, Melodi Bazard, pronađeno je u američkoj saveznoj državi Juta, a njena majka je uhapšena zbog sumnje na ubistvo, saopštile su vlasti, prenio je CBS.

Kancelarija šerifa okruga Santa Barbara saopštila je da je tijelo djeteta pronađeno u okrugu Vejn u Juti, dok je majka, 40-godišnja Ešli Bazard, privedena u utorak ujutru.

Šerif i mrtvozornik okruga Santa Barbara, Bil Braun, naveo je da je tijelo pronađeno u ruralnom području u blizini Kejnvila, nakon što su ga slučajno otkrili muškarac i žena.

Istražitelji su naveli da njena majka nije sarađivala tokom potrage.

Nestanak je prvi put prijavljen 14. oktobra, kada je školski okrug Lompok obavijestio vlasti da djevojčica nije viđena od avgusta.

Prilikom dolaska policije u porodičnu kuću u Lompoku, majka nije mogla da objasni gde se nalazi dijete, nakon čega je izvršen pretres doma.

vatrogasci

Hronika

Muškarac povrijeđen u požaru, hitno hospitalizovan

Istraga je pokazala da su Ešli i Melodi napustile Lompok u iznajmljenom bijelom "ševrolet malibuu" iz 2024. godine.

Snimci sa parkinga agencije za iznajmljivanje automobila prikazuju majku i ćerku sa perikama.

Istražitelji vjeruju da je Ešli tokom putovanja mijenjala perike dok se kretala kroz više saveznih država, uključujući Arizonu, Nevadu, Jutu, Vajoming, Kolorado i Nebrasku.

Vozilo je u jednom trenutku primijećeno i sa registarskim tablicama države Njujork.

Prema navodima šerifove kancelarije, djevojčica je posljednji put viđena 9. oktobra na snimku bezbjednosne kamere u blizini granice Kolorada i Jute.

Istražitelji vjeruju da je djevojčica ubijena ubrzo nakon tog trenutka.

Tokom pretresa porodične kuće, skladišta i iznajmljenog automobila, vlasti su pronašle čauru i metak slične municije, dok je FBI pružao pomoć u istrazi.

Detektivi iz Jute su 6. decembra reagovali na prijavu o tijelu pronađenom pored puta, a forenzička analiza povezala je čaure sa mjesta pronalaska sa dokazima iz kuće porodice Bazard.

DNK analizom 22. decembra potvrđeno je da posmrtni ostaci pripadaju djevojčici.

Ešli Bazard je optužena za ubistvo prvog stepena i nalazi se u pritvoru bez prava na kauciju.

Istraga je u toku, saopštile su vlasti.

