Objavljene šok fotografije Esptajna: Trenutak kada je prvi put pokušao samoubistvo

Uznemirujuće fotografije koje prikazuju posljedice mogućeg pokušaja samoubistva Džefrija Epstajna pojavile su se u najnovijim dosijeima koje su danas objavili Specijalno istražno odjeljenja Federalnog biroa za zatvore SAD, tačnije Metropolitan Correctional Center, Njujork.

Među njima su i fotografije mladih devojaka koje poziraju na krevetima u dugim bijelim haljinama, sa belim kapama na kojima piše "Trampova princeza".

Djelimično redigovane fotografije ne prikazuju nijednu poznatu ličnost, a identiteti onih koji su na slikama su zamagljeni.

Pored fotografija, dokumenti iz Metropolitanskog popravnog centra u Njujorku, gdje je Epstajn bio pritvoren, ukazuju na "mogući pokušaj samoubistva" u ranim jutarnjim satima 23. jula 2019. godine - šest mjeseci prije njegove smrti 10. avgusta 2019. godine.

Izvještaj daje malo informacija, ali uključuje fotografiju Epstajna na kojoj izgleda ošamućeno i raščupano. Na nekoliko slika je položen na leđa sa zatvorenim očima.

Dokumenti otkriveni u septembru otkrili su da je Epstajn rekao zatvorskom osoblju da ga je njegov cimer iz ćelije Nikolas Tartaljone, napao u noći 23. jula 2019. godine, što je datum njegovog "mogućeg pokušaja samoubistva", navedeno je u dokumentima danas objavljenim.

Fotografije su najnoviji dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD (DOJ) nakon što je Kongres usvojio zakon kojim se nalaže njihovo puštanje na slobodu.

Do sada se u prikupljenim dokumentima pojavilo nekoliko poznatih lica, uključujući bivšeg predsjednika Bila Klintona, Endrua Mauntbatena-Vindzora i muzičare Mika Džegera i Majkla Džeksona.

A kako je izgledao osuđeni pedofil kada je, kako se pretpostavlja, prvi put pokušao da izvrši samoubistvo, možete pogledati ovdje.