Mađarska: Ratni zajam EU za Ukrajinu samo će produžiti rat, a nikad neće biti otplaćen

Tanjug

23.12.2025

19:59

Мађарска: Ратни зајам ЕУ за Украјину само ће продужити рат, а никад неће бити отплаћен
Ratni zajam Evropske unije za Ukrajinu nikad neće biti otplaćen i produžiće rat umjesto da dovede do mira, izjavio je danas šef kabineta premijera Mađarske Viktora Orbana, Gergelj Guljaš.

Prema njegovim riječima, Mađarska je postigla svoj cilj, odnosno da spriječi "potpuno uništenje evropskog tržišta kapitala", uprkos prvobitnom prijedlogu Evropske komisije i snažnoj podršci tom prjedlogu Njemačke, ocjenjujući da bi upotreba zamrznute ruske imovine dovela do uništenja tog tržišta, prenosi agencija MTI.

Dodao je da je Mađarska, zajedno sa Češkom i Slovačkom, takođe obezbijedila izuzeće od plana finansiranja zajma za Ukrajinu kroz zajednički dug i dodao da Budimpešta vjeruje da je ovaj plan bio suprotan interesima Evrope.

- Mađarska želi da ostane van rata i učiniće sve što je potrebno da osigura uspjeh mirovnih napora Sjedinjenih Država u Budimpešti ili negdje drugdje - rekao je Guljaš.

Mađarska

Ukrajina

