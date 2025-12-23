Logo
Azerbejdžanadž koji se zabio u autobusku stanicu u Njemačkoj možda duševno bolestan

Indeks

23.12.2025

17:47

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.
Foto: Tanjug/AP/dpa/Sascha Ditscher

Istražioci vjeruju da bi vozač upleten u incident u centralnoj Njemačkoj u kojem je nekoliko pješaka povrijeđeno mogao biti duševno bolestan. Policija i kancelarija javnog tužioca u gradu Gisenu izjavili su kako nema dokaza o političkim ili terorističkim motivima.

Istražioci kažu da je juče poslijepodne 32-godišnji vozač promijenio traku, a zatim velikom brzinom udario u parkirani automobil. Automobil je odbačen prema autobuskoj stanici te je udario 64-godišnju ženu koja je ond‌je čekala, teško je povrijedivši.

Vozač je zatim "nesmetano" nastavio putovanje, dijelom po trotoaru, pri čemu je lakše povrijedio dvije osobe. Kada se sudario s drugim parkiranim vozilom, 29-godišnjak ga je zadržao do dolaska policije.

Vozač je muškarac iz Azerbajdžana koji je donedavno živio u Gisenu. Istražioci su naveli kako postoje naznake da pati od akutne psihoze. Za pregled muškarca zadužen je psihijatrijski stručnjak. Gradski božićni sajam, koji se nalazi nedaleko od mjesta incidenta, ostao je otvoren.

Njemačka

Saobraćajna nesreća

