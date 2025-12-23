Logo
Italija promijenila tekst nacionalne himne

Agencije

23.12.2025

15:52

Italija je uvela malu izmjenu svoje nacionalne himne, uklanjajući riječ "Da!" koja je dolazila nakon poziva na oružje za zemlju, rekli su izvori iz Vlade.

Jedan izvor rekao je da je Ministarstvo odbrane izdalo zvanična uputstva o izmjeni tokom posljednjih sedmica, u skladu sa predsjedničkim dekretom objavljenim u službenom glasniku u maju, koji se odnosio na originalnu verziju himne.

Prije najnovije izmjene, himna "Braća Italije" završavala se stihovima: "Spremni smo da umremo, spremni smo da umremo, Italija zove! Da!"

Vijest o uklanjanju posljednje riječi prvi je prošle sedmice prenio list "Fato kvotidijano", a Vlada se nije zvanično oglasila ovim povodom.

Informaciju o izmjeni potvrdili su izvori u Ministarstvu odbrane i kancelariji predsjednika Serđa Matarele.

Izvor iz predsjedničke kancelarije rekao je da izmjena nije urađena iz političkih razloga, već zbog čistote jezika.

Himnu "Braća Italije", što je i naziv stranke premijera Đorđe Meloni, napisao je pjesnik Gofredo Mameli 1847. godine, prije nego što je Italija ujedinjena.

