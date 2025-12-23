Logo
Oružana pljačka najveće zlatare, oteto oko 100.000 evra

Izvor:

Tanjug

23.12.2025

15:21

Komentari:

0
Оружана пљачка највеће златаре, отето око 100.000 евра

U gradu Van na sjeverozapadu Francuske opljačkana je najveća prodavnica nakita, potvrđeno je lokalnim medijima iz policijskih izvora.

Zlatara "Aloiz", koja se nalazi u trgovačkoj zoni Kerlan, zatvarala se kada su u objekat upale dvije maskirane osobe, od kojih je jedna bila naoružana vatrenim oružjem.

Istraga u toku

Pljačkaši su vezali troje zaposlenih, a zatim ukrali novac iz kase, kao i nakit iz vitrina i ormarića.

Prema procjenama, ukupna šteta iznosi oko 100.000 evra, a zlatara će biti zatvorena do 28. decembra.

Tužilaštvo u Vanu potvrdilo je da je istraga u toku.

Širok izbor nakita

“U šoku smo”, kazao je menadžer zlatare, dodajući da “nije mnogo spavao prošle noći”.

On je preuzeo lokal prije samo pet mjeseci, pošto su prethodni vlasnici promijenili lokaciju.

"Aloiz" je najveća zlatara u ovom francuskom gradu, po kvadraturi, a nudi širok izbor nakita, od hiruškog čelika do 18-karatnog zlata.

