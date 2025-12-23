Mogu i žene da se prijave: Ova zemlja uvodi obavezan vojni rok od 2026.

Od januara 2026. godine Njemačka će imati obaveznu vojnu službu, a svi muškarci određenog uzrasta moraju da popune upitnik Njemačkih oružanih snaga (Bundesver) i prođu ljekarski pregled, a oni koji budu pokušali to da izbjegnu suočiće se sa kaznom od 1.000 evra ili prisilnom regrutacijom.

U upitniku Bundesvera odgovara se na 14 pitanja kako bi se procijenilo ko odgovara i ko je zainteresovan za pridruživanje, piše Bild i dodaje da i žene mogu da se prijave.

Kazne za nepoštovanje zahtjeva

Ministarstvo odbrane potvrdilo je za list da svako ko ne odgovori ili odgovori netačno, uprkos ponovljenim zahtjevima, suočava se sa novčanom kaznom prema Zakonu o upravnim prekršajima, a ta kazna može da bude do 1.000 evra, u zavisnosti od težine prekršaja.

Auto-moto Vraćaju se Jugo i Stojadin, poznato i kada

Od jula 2027. godine, ispit će biti obavezan za sve muškarce, a svako ko se ne pojavi na ljekarskom pregledu suočiće se s posljedicama, koje podrazumijevaju i odvođenje u regrutni centar uz pratnju policije.

"Ako se regrut ne pojavi na ispitu za regrutaciju bez valjanog razloga, od policije može da se zatraži da ga privedu", saopštilo je Ministarstvo.

Dinamika slanja upitnika i planirani kontakti

Planirano je da prvi upitnici budu poslati sredinom januara, a kako se navodi, pisma će se slati jednom sedmično.

Ministarstvo odbrane očekuje da će Bundesver da kontaktira oko 54.000 mladih ljudi svakog mjeseca.

Ministar odbrane Boris Pistorius rekao je da je cilj modernizacija oružanih snaga novim sistemom regrutacije i smatra da će na taj način Bundesver da poraste sa sadašnjih 183.000 na 270.000 vojnika do 2035. godine.