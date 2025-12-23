Logo
Zaharova o apsurdu zapadne rusofobije: Još se čeka da se oglasi baltička komšinica

Izvor:

Sputnjik

23.12.2025

14:28

Захарова о апсурду западне русофобије: Још се чека да се огласи балтичка комшиница
Foto: Tanjug/AP

Sada će, izgleda, pod sankcije dospjeti i ruski vukovi, koji, kako smatraju novinari Si-En-Ena i finski stručnjaci, terorišu laponske jelene, napisala je na svom Telegramu Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Logika je jasna: onaj kome Deda Mraz ne donese poklon mora jasno da nauči – krivi su Rusi, pa makar to bili i vukovi", poručila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Bez ikakve ironije, novinari Si-En-Ena istraživali su probleme uzgajivača irvasa na sjeveru Finske: vukovi gotovo svakodnevno kolju krda koja su decenijama bila simbol zvaničnog doma Djeda Mraza. Kamere su bile na terenu, DNK uzorci uzimani, tragovi u snijegu praćeni – sve kako dolikuje jednoj ozbiljnoj ekipi istraživačkih novinara.

radnici industrija

Ekonomija

Firma obara rekorde: Plata do 90.000 evra i 61 dan odmora

Prema teoriji koja se sada naveliko prepričava, ruski vukovi prelaze granicu, jer u Rusiji više nema ko da lovi - lovci su, navodno, mobilisani i negdje su u Ukrajini. Dakle, tragovi krivice idu sve do Kremlja. Još se čeka da se oglasi baltička komšinica Kaja Kalas sa upozorenjem da su "irvasi sljedeći na Putinovoj listi", uz poziv Deda Mrazu na dodatne mjere i hitno slanje eksperata za borbu protiv hibridnih vukova.

Zaharova je ironično dodala da bi taj medijski prilog mogao da predstavlja "zoološku osvetu" za "prasiće".

Izraz "evropski prasići" ruski lider Vladimir Putin je prvi put upotrebio na sjednici proširenog kolegijuma Ministarstva odbrane Ruske Federacije.

Kasnije je Putin priznao da mu je riječ "prasići" došla spontano tokom razgovora sa vojnom publikom. Pod tim pojmom je podrazumevao neodređenu grupu lica, prenosi Sputnjik.

