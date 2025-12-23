Logo
Large banner

Iz automobila u pokretu pucao na bicikliste

Izvor:

Telegraf

23.12.2025

13:34

Komentari:

0
Пуцњава на бициклисте у Италији
Foto: Domestique/X/Screenshot

Strašne stvari desile su se tokom nedjelje u italijanskim Alpima, gdje je nepoznati počinilac otvorio vatru na bicikliste u pokretu iz ekipe "Padovani Polo" koji su trenirali i spremali se za predstojeće trke.

Sve se odigralo u mjesto Val d'Adiđe, a kako navode italijanski mediji, nepoznati počinilac ispalio je dva hica ka biciklistima, ali je na svu sreću promašio i niko od njih nije bio povrijeđen.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Društvo

Dio penzionera mogao bi ostati bez penzija iz FBiH

Ipak, svi su pretrpjeli šok i bili su uznemireni zbog ovog incidenta.

Za sada se ne zna koji je motiv ovog napada i pucnjave, a Italijani smatraju da je neko od lokalaca bio ljut zbog činjenice da biciklisti tuda prolaze i da je želio na taj način da ih upozori i uplaši.

Policija je odmah otvorila istragu povodom navedenog incidenta, a oglasio se i predsjednik kluba Padovani, Galdino Peruco.

илу-дуда-цуцла-21102025

Društvo

Zbog ozbiljnog rizika sa tržišta povučeni držači za cucle

"Svima nam je laknulo što momci ipak nisu povrijeđeni. Ovo je strašno, nadam da se više nikada neće ponoviti. Put je kao teretana za naše momke" rekao je Peruco.

Potom je dodao:

"Nažalost, nekada se ne može ništa protiv ludila pojedinaca."

Na mrežama su se pojavili i snimci jezivog incidenta.

Podijeli:

Tagovi:

Italija

Pucnjava

biciklisti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Izuzetno složena situacija u javnim preduzećima

50 min

0
Филмска превара у Црној Гори: Представио се као рођак из БиХ, па узео 1.500 евра

Region

Filmska prevara u Crnoj Gori: Predstavio se kao rođak iz BiH, pa uzeo 1.500 evra

1 h

0
Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

Društvo

Potpisan sporazum Ministarstva prosvjete i Javnog fonda za dječiju zaštitu

1 h

0
Орбан: Рат прождире будућност нација

Svijet

Orban: Rat proždire budućnost nacija

1 h

0

Više iz rubrike

Орбан: Рат прождире будућност нација

Svijet

Orban: Rat proždire budućnost nacija

1 h

0
Поново ухапшена Грета Тунберг

Svijet

Ponovo uhapšena Greta Tunberg

1 h

0
Упаљен аларм због поплава: Затворена чак и гробља

Svijet

Upaljen alarm zbog poplava: Zatvorena čak i groblja

2 h

0
Лавров: УНЕСКО политизован и украјинизован

Svijet

Lavrov: UNESKO politizovan i ukrajinizovan

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Ostao bez 100.000 evra u prevari sa kriptovalutama

14

03

Muškarci iz BiH najobdareniji u regionu

14

01

Metalnom šipkom pretukao sugrađane: Paviću određen pritvor

13

55

Šeranić: Nikome se ne brani pušenje, već ograničava ponašanje pušača

13

53

Obustavlja se proizvodnja poznatog pića: Čelnici ne znaju šta će sa radnom snagom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner