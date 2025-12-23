Iz automobila u pokretu pucao na bicikliste

Izvor:
Telegraf
23.12.2025
13:34
Strašne stvari desile su se tokom nedjelje u italijanskim Alpima, gdje je nepoznati počinilac otvorio vatru na bicikliste u pokretu iz ekipe "Padovani Polo" koji su trenirali i spremali se za predstojeće trke.
Sve se odigralo u mjesto Val d'Adiđe, a kako navode italijanski mediji, nepoznati počinilac ispalio je dva hica ka biciklistima, ali je na svu sreću promašio i niko od njih nije bio povrijeđen.
Ipak, svi su pretrpjeli šok i bili su uznemireni zbog ovog incidenta.
Za sada se ne zna koji je motiv ovog napada i pucnjave, a Italijani smatraju da je neko od lokalaca bio ljut zbog činjenice da biciklisti tuda prolaze i da je želio na taj način da ih upozori i uplaši.
Policija je odmah otvorila istragu povodom navedenog incidenta, a oglasio se i predsjednik kluba Padovani, Galdino Peruco.
"Svima nam je laknulo što momci ipak nisu povrijeđeni. Ovo je strašno, nadam da se više nikada neće ponoviti. Put je kao teretana za naše momke" rekao je Peruco.
Potom je dodao:
"Nažalost, nekada se ne može ništa protiv ludila pojedinaca."
Na mrežama su se pojavili i snimci jezivog incidenta.
Crazy scenes in 🇮🇹 Italy... — Domestique (@Domestique___) December 22, 2025
Continental team shot at during training from a passing car.
🎥 Sc Padovani Polo Cherry Bank pic.twitter.com/jsmWBSVPlK
