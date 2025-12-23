Orban: Rat proždire budućnost nacija

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da rat proždire budućnost nacija i da njegova zemlja to zna nakon dva svjetska rata.

"Mađarska zna šta znači rat. Dva izgubljena svjetska rata, milioni mrtvih, decenije napretka izbrisane. Rat ne gradi nacije, on proždire njihovu budućnost", objavio je Orban na "Iksu".

Zdravlje Zašto bi trebali da peršun jedemo baš svaki dan?

On je dodao da sjećanje na gubitak živi u srži i instinktima Mađara.

"Drugi, čini se, sjećaju se samo nejasno, upadajući u spekulacije i profiterstvo. Mi se jasno sjećamo, znak `stop` jarko treperi sa naše tačke gledišta", naveo je mađarski premijer.