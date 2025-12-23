Možemo li uskoro očekivati nove cijene vozačkih dozvola u BiH

U proceduru su puštene izmjene i dopune Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata u Bosni i Hercegovini.

Objavio je ovo Fokus, pozivajući se na svoja saznanja.Kako ističu, ovaj pravilnik uskoro bi trebao doći na sjednicu Savjeta ministara BiH na odlučivanje.

Kako je obrazloženo, riječ je o ukidanju diskriminacije po osnovu starosti i zdravstvenog stanja tako da se troškovi takse za produženje vozačke dozvole izjednače za sve vozače, budući da prema sadašnjim propisima vozači starije životne dobi plaćaju i do 3,3 puta veći iznos novca od iznosa koji plaćaju mlađi vozači u istom periodu.

Istovremeno postoje slučajevi u kojima vozači umanjene zdravstvene sposobnosti plaćaju i do 5 puta veći iznos takse u odnosu na druge vozače za isti period.

Detalji izmjena

Prema predloženim izmjenama, u članu 2. se dodaje: Posebna kategorija lica – za lica starija od 65 godina i lica sa umanjenom zdravstvenom sposobnošću naknada za izdavanje vozačke dozvole iznosi 18 KM.

U članu 4. se dodaje novi stav koji glasi: Za lice starije od 65 godina i lice sa umanjenom zdravstvenom sposobnošću od naknade za izdavanje vozačke dozvole od 18 KM, 12 KM se uplaćuje Budžetu institucija BiH, a 6 KM raspoređuje se budžetima nadležnih organa.

Još u januaru Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojila je modificiranu poslaničku inicijativu poslanika Saše Magazinovića kojom se Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) zadužuje da izradi i u proceduru uputi izmjene navedenog Pravilnika.

Upravo je zahtjev bio da se, kada je riječ o troškovima za vozačke dozvole ukine diskriminacija po osnovu starosti i zdravstvenog stanja.

Obrazloženje Magazinovića

Magazinović je još uvijek važeće odredbe pravilnika obrazložio na sljedeći način:

“Prema aktuelnom zakonu u BiH, obnova vozačke dozvole slijedi na svakih deset godina, jer se na taj period izdaje važenje dozvole, i to košta 60 KM. Međutim, tih deset godina se ne odnosi na penzionere i zdravstveno ugrožene.

Rok važenja vozačke dozvole penzionerima je tri godine, što praktično znači da oni u periodu od 10 godina čak tri puta moraju da obnove vozačku, čime su primorani da umjesto 60 KM, plate čak 180 KM”, naveo je on.

U još nezavidnijoj situaciji su, kaže, oni sa umanjenom zdravstvenom sposobnošću, jer moraju u nekim situacijama obnoviti vozačku i svake dvije godine, odnosno čak pet puta u periodu od deset godina, dok “obični” vozač to učini jednom.

“Na taj način primorani su platiti čak 300 KM kako bi i dalje mogli voziti”, istakao je Magazinović.