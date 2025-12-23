Logo
Large banner

Možemo li uskoro očekivati nove cijene vozačkih dozvola u BiH

23.12.2025

12:32

Komentari:

0
Можемо ли ускоро очекивати нове цијене возачких дозвола у БиХ

U proceduru su puštene izmjene i dopune Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata u Bosni i Hercegovini.

Objavio je ovo Fokus, pozivajući se na svoja saznanja.Kako ističu, ovaj pravilnik uskoro bi trebao doći na sjednicu Savjeta ministara BiH na odlučivanje.

Kako je obrazloženo, riječ je o ukidanju diskriminacije po osnovu starosti i zdravstvenog stanja tako da se troškovi takse za produženje vozačke dozvole izjednače za sve vozače, budući da prema sadašnjim propisima vozači starije životne dobi plaćaju i do 3,3 puta veći iznos novca od iznosa koji plaćaju mlađi vozači u istom periodu.

Istovremeno postoje slučajevi u kojima vozači umanjene zdravstvene sposobnosti plaćaju i do 5 puta veći iznos takse u odnosu na druge vozače za isti period.

Detalji izmjena

Prema predloženim izmjenama, u članu 2. se dodaje: Posebna kategorija lica – za lica starija od 65 godina i lica sa umanjenom zdravstvenom sposobnošću naknada za izdavanje vozačke dozvole iznosi 18 KM.

U članu 4. se dodaje novi stav koji glasi: Za lice starije od 65 godina i lice sa umanjenom zdravstvenom sposobnošću od naknade za izdavanje vozačke dozvole od 18 KM, 12 KM se uplaćuje Budžetu institucija BiH, a 6 KM raspoređuje se budžetima nadležnih organa.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Pali i Heći jednomjesečni pritvor zbog pokušaja ubistva

Još u januaru Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojila je modificiranu poslaničku inicijativu poslanika Saše Magazinovića kojom se Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) zadužuje da izradi i u proceduru uputi izmjene navedenog Pravilnika.

Upravo je zahtjev bio da se, kada je riječ o troškovima za vozačke dozvole ukine diskriminacija po osnovu starosti i zdravstvenog stanja.

Obrazloženje Magazinovića

Magazinović je još uvijek važeće odredbe pravilnika obrazložio na sljedeći način:

“Prema aktuelnom zakonu u BiH, obnova vozačke dozvole slijedi na svakih deset godina, jer se na taj period izdaje važenje dozvole, i to košta 60 KM. Međutim, tih deset godina se ne odnosi na penzionere i zdravstveno ugrožene.

Rok važenja vozačke dozvole penzionerima je tri godine, što praktično znači da oni u periodu od 10 godina čak tri puta moraju da obnove vozačku, čime su primorani da umjesto 60 KM, plate čak 180 KM”, naveo je on.

U još nezavidnijoj situaciji su, kaže, oni sa umanjenom zdravstvenom sposobnošću, jer moraju u nekim situacijama obnoviti vozačku i svake dvije godine, odnosno čak pet puta u periodu od deset godina, dok “obični” vozač to učini jednom.

“Na taj način primorani su platiti čak 300 KM kako bi i dalje mogli voziti”, istakao je Magazinović.

Podijeli:

Tagovi:

vozačke dozvole

Cijene

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

Banja Luka

Ozvaničen početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra"

1 h

4
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Pali i Heći jednomjesečni pritvor zbog pokušaja ubistva

1 h

0
Повлачи се популарни кухињски уређај

Ekonomija

Povlači se popularni kuhinjski uređaj

1 h

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Zdravlje

Pojavili se lažni testovi za grip i kovid: Po ovome ćete ih prepoznati

1 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић поручила Звиздићу: Ако вам нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама

BiH

Cvijanović poručila Zvizdiću: Ako vam niko ne valja, onda je najčešće problem u vama

2 h

0
Кошарац: Да живимо у нормалној земљи ЦИК би био смијењен, али живимо у БиХ

BiH

Košarac: Da živimo u normalnoj zemlji CIK bi bio smijenjen, ali živimo u BiH

3 h

0
Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

BiH

Dom naroda o Sudu BiH i VSTS

7 h

0
Гласање у ПД ПС БиХ: Шта је "прошло", а шта је повучено?

BiH

Glasanje u PD PS BiH: Šta je "prošlo", a šta je povučeno?

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Ostao bez 100.000 evra u prevari sa kriptovalutama

14

03

Muškarci iz BiH najobdareniji u regionu

14

01

Metalnom šipkom pretukao sugrađane: Paviću određen pritvor

13

55

Šeranić: Nikome se ne brani pušenje, već ograničava ponašanje pušača

13

53

Obustavlja se proizvodnja poznatog pića: Čelnici ne znaju šta će sa radnom snagom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner