Povlači se popularni kuhinjski uređaj

Izvor:

Dnevnik.hr

23.12.2025

12:18

Foto: Unsplash

Iz Državnog inspektorata obavijestili su potrošače o povlačenju kuhinjskog uređaja zbog opasnosti prilikom korištenja.

DIRH je s tržišta povukao proizvod iz kategorije kućanskih aparata, a riječ je o proizvodu Friteza na ulje, robne marke Svič ON, serijskog broja 1267663-5221, DF-G0201.

Proizvođač friteze je Kaufland Stiftung & Ko. iz Njemačke, a uvoznik i distributer u Hrvatskoj je Kaufland Hrvatska, koji ujedno i proizvod stavlja na tržište.

Zdravlje

Pojavili se lažni testovi za grip i kovid: Po ovome ćete ih prepoznati

Proizvod se povlači zbog postojanja opasnosti od požara i opeklina, zbog previsokih temperatura ulja tokom ispitivanja zagrijavanja.

Državni inspektorat izdao je obveznu mjeru zabrana stavljanja proizvoda na tržište i povlačenje proizvoda s tržišta.

Potrošače su upozorili da prestanu upotrebljavati proizvod te se obratite trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen, prenosi Dnevnik.hr.

