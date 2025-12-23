Povlači se popularni kuhinjski uređaj

Izvor:
Dnevnik.hr
23.12.2025
12:18
Iz Državnog inspektorata obavijestili su potrošače o povlačenju kuhinjskog uređaja zbog opasnosti prilikom korištenja.
DIRH je s tržišta povukao proizvod iz kategorije kućanskih aparata, a riječ je o proizvodu Friteza na ulje, robne marke Svič ON, serijskog broja 1267663-5221, DF-G0201.
Proizvođač friteze je Kaufland Stiftung & Ko. iz Njemačke, a uvoznik i distributer u Hrvatskoj je Kaufland Hrvatska, koji ujedno i proizvod stavlja na tržište.
Proizvod se povlači zbog postojanja opasnosti od požara i opeklina, zbog previsokih temperatura ulja tokom ispitivanja zagrijavanja.
Državni inspektorat izdao je obveznu mjeru zabrana stavljanja proizvoda na tržište i povlačenje proizvoda s tržišta.
Potrošače su upozorili da prestanu upotrebljavati proizvod te se obratite trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen, prenosi Dnevnik.hr.
