Šta stoji iza reklama za kredite u privatnim prepiskama na Vajberu

Nakon što su pojedini korisnici Vajbera uočili da se tokom privatnih razgovora, pri unosu određenih termina vezanih za finansije, pojavljuju istaknuti linkovi sa reklamama za kredite, u javnosti su se otvorila brojna pitanja o privatnosti i načinu na koji aplikacije koriste podatke svojih korisnika. I banke i kompanija „Rakuten Vajber“ poručuju da sadržaj poruka nije dostupan trećim stranama, dok stručnjaci skreću pažnju na pravne, etičke i marketinške aspekte ovakve prakse.

Neki korisnici su primjetili da im se tokom kucanja privatnih poruka, nakon unošenja reči poput „banka“, „kredit“, „rata“ ili „plata“, automatski prikazuju oglasi određene banke sa porukom „uzmi kredit“, što je izazvalo sumnju da li se privatna komunikacija prati ili analizira.

I banka čiji su oglasi prikazani i kompanija „Rakuten Vajber“ ističe da privatnost korisnika nije ugrožena i da niko nema uvid u sadržaj poruka koje se razmijenjuju putem aplikacije.

Glavni koordinator Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku MUP-a Nenad Bogunović ocenjuje da je riječ o složenoj temi koja se može sagledavati iz više uglova.

"Da li su prekršene odredbe zakona o zaštiti potrošača, to je možda na nekom drugom da sudi, ali u ovom trenutku da se krivično-pravno tereti neko, ne postoji osnova. Ne postoje indicije da je neko imao pristup komunikaciji naših građana, da su banke čitale te poruke. One jesu i dalje end-to-end enkriptovane, odnosno šifrovane na serverima, bar prema saznanjima kojima raspolažemo", kaže Bogunović.

On naglašava da bi u slučaju saznanja da je došlo do neovlašćenog pristupa zaštićenoj komunikaciji postojao jasan osnov za reagovanje nadležnih institucija.

"Ukoliko dobijemo informaciju da je bilo ko imao pristup zaštićenoj komunikaciji naših građana, apsolutno postoji osnov za postupanje naše službe i tužilaštva za visokotehnološki kriminal", dodaje Bogunović, podsjećajući na ranije slučajeve razbijanja hakerskih grupa koje su zloupotrebljavale komunikacije u cilju prevare građana.

Marketinški stručnjak Miljan Premović ističe da korišćenje aplikacija podrazumijeva prihvatanje određenih uslova, ali da se pojedine marketinške prakse nalaze na samoj granici prihvatljivog.

"Što se tiče zakona o oglašavanju, možda se iz ugla duha zakona ovo može tumačiti kao neka vrsta zloupotrebe, iako ne vjerujem da je postojala namera da se to desi, znajući kako generalno funkcioniše reklamiranje na Vajberu", navodi Premović.

On objašnjava da je u ovom slučaju aktiviran sistem tzv. brendiranih ključnih riječi, koje se automatski prepoznaju tokom kucanja poruka, ali da je poruka „uzmi kredit“ izazvala naročito negativnu reakciju korisnika.

Saopštenje NBS povodom reklama na Vajberu

Narodna banka Srbije saopštila je, povodom pritužbi građana, da ima neposredna saznanja o spornoj oglasnoj poruci i da u okviru svojih nadležnosti sprovodi supervizorske aktivnosti, kao i da proverava postupanje banke u vezi sa tim slučajem.

"Ako utvrdimo nepravilnosti u postupanju banke, banci će biti izrečene mjere, a NBS o tome može da objavi obavještenje na svom sajtu", rečeno je Tan‌jugu u Narodnoj banci.

Iz NBS podsećaju da su banke u obavezi da finansijske usluge oglašavaju u skladu sa načelima istinitosti, uravnoteženosti i transparentnosti informacija, kao i primjerenosti sadržaja, u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Odlukom o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga.

Navode da je u konkretnom slučaju neophodno sprovesti odgovarajući postupak kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i dala pravna kvalifikacija.

Dodaje se da se takva ocjena ne može donijeti samo na osnovu vizuelnog uvida u poruke, već zahtijeva temeljnu analizu, utvrđivanje činjenica, pravnu procjenu i eventualno izricanje mjera, što podrazumijeva poštovanje procedura koje iziskuju određeno vrijeme.

Zbog toga, ističu u NBS, ne bi bilo profesionalno niti odgovorno da se prije završetka postupka iznose preliminarni stavovi i mišljenja u javnosti.

"Ta poruka možda nije bila najbolje formulisana i izazvala je pažnju. To može biti i planski urađeno, ali takav pristup može imati kratkoročan efekat i više štete nego koristi, posebno kada je reč o povjerenju korisnika", smatra Premović.

U saopštenju kompanije „Rakuten Vajber“ navodi se da uvođenje brendiranih ključnih riječi ni na koji način nije narušilo privatnost korisnika. Kako se ističe, ove riječi se aktiviraju isključivo na samom uređaju korisnika, slično animacijama koje se pojavljuju prilikom čestitki za rođendan.

"U slučaju da korisnik ukuca riječ koja je identična izabranim brendiranim ključnim riječima, ona biva obojena na ekranu korisnikovog uređaja i tematsko CTA dugme biva aktivirano ako korisnik to izabere slanjem poruke ili klikom na dugme. Potpuna enkripcija za sve prepiske ostaje primenjena na svim nivoima komunikacije", navodi se u saopštenju.

Prema ovim objašnjenjima, ni Vajber ni banke nemaju uvid u sadržaj poruka, već sistem funkcioniše tako što automatski povezuje pojavu određenih termina sa unaprijed definisanim reklamnim sadržajem.

Ipak, Bogunović ocjenjuje da je u ovom slučaju problem pre svega etičke, a ne krivično-pravne prirode.

"Ovde je problem više etički, jer je postavljena netransparentnost u celom procesu. Ako se koriste ovako agresivne i intruzivne metode, onda bi javnost bar trebalo da bude jasno obavještena, a ne da se proizvodi ovakva reakcija", ističe on.

Sa pravnog aspekta, dodaje, kompanije ne smeju da prate sadržaj komunikacije, jer bi to bilo suprotno i propisima GDPR-a i domaćem zakonodavstvu.

Premović podsjeća da korisnici formalno prihvataju uslove korišćenja aplikacija prilikom instalacije, ali da to ne znači da su uvijek svesni svih posljedica.

"Možda formalno-pravno jesmo dali saglasnost, ali i po GDPR-u i po našem zakonu, koji je stroži, ukoliko eksplicitno ne damo odobrenje, nešto ne bi smelo da se dešava", naglašava Premović.

Sagovornici se slažu da je u ovom slučaju ključno pitanje povjerenje korisnika.

"Ako se ovakve prakse budu eksploatisale, ljudi će prestati da koriste Vajber i okrenuće se drugim platformama. Postoji granica koju kompanije ne bi smjele da prelaze, jer u suprotnom šteta može biti mnogo veća od kratkotrajne pažnje koju dobiju", zaključuje Premović prenosi RTS.