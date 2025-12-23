Logo
Large banner

Vesna otvorila majčin krevet poslije njene smrti i umalo se onesvijestila

Izvor:

Blic

23.12.2025

13:33

Komentari:

0
Весна
Foto: Screenshot / YouTube

Kada joj je majka preminula, žena iz Srbije nije ni slutila kakvo će otkriće uslijediti.

Dok je sređivala sobu i podizala posteljinu sa francuskog ležaja, pronašla je pravo bogatstvo – uredno složene novčanice u evrima.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Društvo

Dio penzionera mogao bi ostati bez penzija iz FBiH

U prvom trenutku mislila je da joj se priviđa, ali kada je ponovo pogledala, shvatila je da se ispod kreveta nalazio novac koji je generacijama bio skrivan.

Od velike tuge za majkom, kako kaže, danima je pila zbog čega je u prvi mah, nakon što je našla novac mislila da halucinira. Međutim, kako se kasnije ispostavilo, pronašla je u limenoj kutiji oko 700.000 evra u apoenima od 100 i 200 evra.

Nije znala šta će da radi sa parama

"Poslije mamine smrti, deset dana nisam htjela ništa po kući da diram. Ali dođe trenutak kad moraš. Podigla sam čaršav sa gumom i ugledala nešto složeno ispod. U prvom momentu sam pomislila da mi se priviđa, ali kada sam se štipnula i ponovo pogledala, vidjela sam da su to prave pare – sve u evrima!", ispričala je žena iz Srbije u jednoj Jutjub emisiji.

илу-дуда-цуцла-21102025

Društvo

Zbog ozbiljnog rizika sa tržišta povučeni držači za cucle

Srpkinja koja ima rodbinu u Njemačkoj, bila je šokirana količinom novca i nije znala kako da reaguje.

"Pare su bile uredno složene, nisu bile u kesama, samo poređane. Nisam mogla da vjerujem. U tom trenutku sam se pitala – šta sada da radim sa svim tim novcem?"

Život joj se promijenio preko noći

Ona priznaje da je nakon pronalaska novca njen život krenuo u neočekivanom pravcu.

"Prvo sam mislila da kupim nekretninu, ali onda sam shvatila – nemam djecu, nemam porodicu, šta će mi to? Onda je krenulo ludilo – odjednom svi imaju neke ideje, biznise, potrebe... Počela sam da dajem novac ljudima koji su me ubjeđivali da im treba za nešto važno".

Kako kaže, nije mogla da odoli da ne pomogne ljudima oko sebe.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Izuzetno složena situacija u javnim preduzećima

"Znali su da dobijam novac iz Njemačke, da ne radim, i odjednom su svi imali neke prijedloge – ajmo tamo, ajmo ovamo. Počela sam da kupujem stvari sebi, ali i drugima. Odem po patike, kupim i nekome drugom. Pare su pare – lako se troše", ispričala je ona.

Pare dolaze, ali i odlaze

Žena danas priznaje da je mogla pametnije da raspolaže pronađenim novcem.

"Kažu – ne može da se potroši. Dajte nekom pravom da vidite kako može. Novac lako dođe, ali još lakše ode", rekla je.

Podijeli:

Tagovi:

novac

pare

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Филмска превара у Црној Гори: Представио се као рођак из БиХ, па узео 1.500 евра

Region

Filmska prevara u Crnoj Gori: Predstavio se kao rođak iz BiH, pa uzeo 1.500 evra

1 h

0
Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

Društvo

Potpisan sporazum Ministarstva prosvjete i Javnog fonda za dječiju zaštitu

1 h

0
Орбан: Рат прождире будућност нација

Svijet

Orban: Rat proždire budućnost nacija

1 h

0
Зашто би требали да першун једемо баш сваки дан?

Zdravlje

Zašto bi trebali da peršun jedemo baš svaki dan?

1 h

0

Više iz rubrike

Љубишу ударио гром, људи мислили да је добио батине у швалерацији

Srbija

Ljubišu udario grom, ljudi mislili da je dobio batine u švaleraciji

2 h

0
Јефтин кромпир из Европе руши домаћу производњу

Srbija

Jeftin krompir iz Evrope ruši domaću proizvodnju

15 h

0
Из Финске дошла код нас: Миа је изабрала Ивана, село и живот са стотину оваца

Srbija

Iz Finske došla kod nas: Mia je izabrala Ivana, selo i život sa stotinu ovaca

18 h

0
Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

Srbija

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Ostao bez 100.000 evra u prevari sa kriptovalutama

14

03

Muškarci iz BiH najobdareniji u regionu

14

01

Metalnom šipkom pretukao sugrađane: Paviću određen pritvor

13

55

Šeranić: Nikome se ne brani pušenje, već ograničava ponašanje pušača

13

53

Obustavlja se proizvodnja poznatog pića: Čelnici ne znaju šta će sa radnom snagom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner