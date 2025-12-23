Vesna otvorila majčin krevet poslije njene smrti i umalo se onesvijestila

Kada joj je majka preminula, žena iz Srbije nije ni slutila kakvo će otkriće uslijediti.

Dok je sređivala sobu i podizala posteljinu sa francuskog ležaja, pronašla je pravo bogatstvo – uredno složene novčanice u evrima.

Društvo Dio penzionera mogao bi ostati bez penzija iz FBiH

U prvom trenutku mislila je da joj se priviđa, ali kada je ponovo pogledala, shvatila je da se ispod kreveta nalazio novac koji je generacijama bio skrivan.

Od velike tuge za majkom, kako kaže, danima je pila zbog čega je u prvi mah, nakon što je našla novac mislila da halucinira. Međutim, kako se kasnije ispostavilo, pronašla je u limenoj kutiji oko 700.000 evra u apoenima od 100 i 200 evra.

Nije znala šta će da radi sa parama

"Poslije mamine smrti, deset dana nisam htjela ništa po kući da diram. Ali dođe trenutak kad moraš. Podigla sam čaršav sa gumom i ugledala nešto složeno ispod. U prvom momentu sam pomislila da mi se priviđa, ali kada sam se štipnula i ponovo pogledala, vidjela sam da su to prave pare – sve u evrima!", ispričala je žena iz Srbije u jednoj Jutjub emisiji.

Društvo Zbog ozbiljnog rizika sa tržišta povučeni držači za cucle

Srpkinja koja ima rodbinu u Njemačkoj, bila je šokirana količinom novca i nije znala kako da reaguje.

"Pare su bile uredno složene, nisu bile u kesama, samo poređane. Nisam mogla da vjerujem. U tom trenutku sam se pitala – šta sada da radim sa svim tim novcem?"

Život joj se promijenio preko noći

Ona priznaje da je nakon pronalaska novca njen život krenuo u neočekivanom pravcu.

"Prvo sam mislila da kupim nekretninu, ali onda sam shvatila – nemam djecu, nemam porodicu, šta će mi to? Onda je krenulo ludilo – odjednom svi imaju neke ideje, biznise, potrebe... Počela sam da dajem novac ljudima koji su me ubjeđivali da im treba za nešto važno".

Kako kaže, nije mogla da odoli da ne pomogne ljudima oko sebe.

Republika Srpska Minić: Izuzetno složena situacija u javnim preduzećima

"Znali su da dobijam novac iz Njemačke, da ne radim, i odjednom su svi imali neke prijedloge – ajmo tamo, ajmo ovamo. Počela sam da kupujem stvari sebi, ali i drugima. Odem po patike, kupim i nekome drugom. Pare su pare – lako se troše", ispričala je ona.

Pare dolaze, ali i odlaze

Žena danas priznaje da je mogla pametnije da raspolaže pronađenim novcem.

"Kažu – ne može da se potroši. Dajte nekom pravom da vidite kako može. Novac lako dođe, ali još lakše ode", rekla je.