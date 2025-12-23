Ljubišu udario grom, ljudi mislili da je dobio batine u švaleraciji

Potreban je samo jedan trenutak da se život promijeni iz korijena. Naročito kada su u pitanju vremenske nepogode nad kojima osoba nema nikakvu kontrolu.

To je na svojoj koži osetio Ljubiša Žikić u selu Krivelj kod Bora. On je tog, sudbonosnog, 10. jula davne 1986. godine pješačio uobičajenim putem iz centra sela ka svojoj kući.

Svijet Upaljen alarm zbog poplava: Zatvorena čak i groblja

Iako je taj dan počeo kao vedar i sunčan, vrijeme se ubrzo promijenilo i Ljubišu je zatekla kiša i grmljavina. Ipak, on je bio pripremljen. Pretpostavljajući da tako nešto može da se dogodi, Ljubiša je bio ponio kišobran i otvorio ga je da bi se zaštitio od pljuska.

Duvao je snažan vjetar koji ga je zanosio, ali 26-godišnji Ljubiša nije paničio, već je nesmetano nastavio ka kući.

Život mu se promijenio

Na tom putu se njegov život promijenio zauvijek. Dogodilo mu se jedno od najrjeđih, ali i najstrašnijih iskustava koje nekome mogu da se dogode - udario ga je grom.

Hronika Besramni lopov ukrao suvo meso domaćinu

"Ja sam bio u tom selu, jer sam radio u tamošnjem građevinskom preduzeću. Tamo su bile neke prodavnice i ja sam često išao u nabavku. Tog dana je bilo lijepo vrijeme, ali sam za svaki slučaj ponio kišobran. Majka mi je umrla nedavno prije toga, pa sam bio u crnini. Imao sam nove pantalone, farmerke, koje sam tada prvi put obukao, a na nogama sam imao sandale (isusovke), jer je bilo vruće, bilo je ljeto. Otišao sam u nabavku, a poslije toga i u kafanu sa poznanicima. Ostao sam malo duže sa njima na piću, a oni su me sve vrijeme zadirkivali što sam ponio kišobran po tako lijepom vremenu. U povratku je počela grmljavina, pljusak, Bože sačuvaj. Duvao i jak vjetar. Odjedanput je 'zviznulo'. To je posljednje čega se sjećam", rekao je Žikić u razgovoru za "Telegraf.rs".

Ubrzo nakon udara, do mjesta gdje je Ljubiša pao, slučajno je naišao autobus kog je vozio Ljubišin poznanik. Vidjevši kako neki kišobran leži na cesti, postao je sumnjičav i zaustavio vozilo da bi istražio šta se tačno dogodilo.

Zanimljivosti Predviđanja Baba Vange za narednu godinu: U novembru sve može da se promijeni

Tada su otkrili Ljubišu kako leži bez svijesti pored puta. Čim su ga pronašli, hitno su ga odvezli u bolnicu u Boru.

"Pao sam pored puta, a kišobran je ostao na njemu. U međuvremenu, prošao je minibus neke firme koji je vozio radnike na obližnji površinski kop. Poznavao sam te ljude, a među njima je bio i neki Marinko, vozač. Velika je sreća što je kišobran ostao na putu, jer kada je Marinko naišao, vidio ga je i zastao. Bilo mu je čudno što kišobran leži tu. Ja sam i dalje ležao ispod bankine, u travi. Čuli su me kako krkljam i pronašli me, ali ja se toga uopšte se sjećam. Odmah su me odvezli za Bor i pozvali policiju. Kažu da su me i okupali. Ne sjećam se. Košulja i pantalone su bili potpuno iscijepani. Imao sam pare u džepu, lanac oko vrata, a na ruci sam imao sat marke Seiko kog sam dobio iz Iraka. Sve je pri dodiru bilo kao da je pipano elektrodom, a odjeća je bila pocijepana. Bio sam i vezan u bolnici, jer sam se tresao, jedva su me savladali", ispričao je.

Sam priznaje da je imao mnogo sreće jer je na nogama nosio samo sandale, pa je strujni udar nesmetano prošao kroz njegovo tijelo i zaobišao vitalne organe.

Hronika Retrovizorom udario policajca koji ga je zaustavio

"Velika je sreća što sam bio bos, odnosno u sandalama. One nikada nisu pronađene. To je bila jako kišovita godina, izrasla je visoka trava i one su se tu negdje, vjerovatno, zagubile", Ljubišina je pretpostavka.

Probudio se četiri dana kasnije, ne sjećajući se šta se dogodilo i koliko je vremena prošlo. Bio je potpuno zbunjen i u šoku, ali živ i sa relativno lakim povredama.

Ipak, Ljubiša nije prošao bez povreda. Njegova desna ruka je ostala djelimično oštećena, ali je i dalje mogao nesmetano da je koristi, što čini i danas.

Velika priča u selu

Takođe, ovaj događaj je bio velika priča u selu, a u međuvremenu su se pojavile različite glasine i objašnjenja oko toga kako je Ljubiša završio u travi pored puta bez svijesti.

Kako je i potvrdio u ranijem razgovoru za "Istmedia", nakon urađenih testova, uvrđeno je da nije pretrpio nikakva neurološka oštećenja.

Region Napadač iz Osnovne škole dobio 50 godina robije: Brutalno ubio prvačića, ranio još troje djece i učiteljicu

U početku, mnogima udar groma nije ni bio na pameti, već su imali daleko jednostavnija objašnjenja.

"Kada sam se probudio, nisam znao ni koji je dan. Dobio sam opekotinu i povredu desne šake. I danas je povreda vidljiva, na mjestu gdje sam držao kišobran. Koža je tu potpuno bila pukla. Prošlo je dosta vremena od tada i desnu ruku i dalje ne mogu da stisnem snažno kao lijevu. Ipak, služim se njom, nije me ometala u poslu, mogao sam normalno da radim nakon toga. Radio sam do prije nekoliko godina, a sada sam u penziji. Kolege su mi poslije prepričavale kakav sam bio, niko nije mogao da me drži. Prvo su posumnjali da sam bio u nekoj švaleraciji, pa sam dobio batine. Međutim, bilo im je čudno što nisam bio opljačkan. Na kraju je utvrđeno da je u pitanju bio udar groma", prisjećao se.

Ne plaši se grmljavine

Danas, gotovo 40 godina kasnije, on nema ni najmanji strah od grmljavine, niti ga sjećanje na taj događaj potresa.

Štaviše, cijeli događaj je na kraju okrenut na šalu.

"Ni slučajno! Nemam nikakav strah od groma, ni najmanje, potpuno mi je svejedno kada ga čujem. Kao da se ništa nije desilo. Poslije toga su se kolege šalile sa mnom, prozvali se me 'gromobran'",, Ljubiša je, uz smijeh, zaključio svoje prisjećanje.