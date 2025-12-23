Košarac: Da živimo u normalnoj zemlji CIK bi bio smijenjen, ali živimo u BiH

23.12.2025
10:47
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da živimo u nekoj normalnoj zemlji CIK bi podnio ostavku ili bi bio smijenjen, nakon brutalnih kršenja zakona i izbornih pravila.
"Nažalost, u BiH smo", dodao je Košarac u objavi na društvenoj mreži Iks.
