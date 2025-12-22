Glasanje u PD PS BiH: Šta je "prošlo", a šta je povučeno?

Prijedlog izmjene zakona o Sudu Bih, koji je, između ostalog predviđao da sjedište Apelacionog odjeljenja bude na Palama povučen je iz procedure, s obzirom na to da su poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prihvatili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije.

Poslanici su zato usvojili Prijedlog zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu, koji, između ostalog predviđa da sastav VSTS-a odražava sastav naroda u BiH, dok se broj članova ovog tijela sa 15 povećava na 20. Sami predlagači priznaju da im se ne sviđa tekst zakona, ali vodili su se, kažu, više političkom inicijativom, nego pravom.

"Zato što mislim da treba duboka reforma pravosuđa. Ovo nije duboka reforma pravosuđa, ovo je prijedlog za koji pretpostavljamo da bi mogao proći, pa i tako blagi prijedlog oko reforme pravosuđa, očigledno, ne može dobiti podršku ovdje", kaže Mladen Bosić, poslanik Kluba SDS-PDP-Lista za pravdu i red u PD PS BiH.

Podrška nije izostala, ali je dobro poznato da ovakav prijedlog zakona nije prihvatljiv za VSTS. Osim toga, postoje čak 83 zamjerke zakonodavno-pravnog sektora. Za Milana Petkovića posebno je neprihvatljivo to da ovako složen Prijedlog zakona predlažu poslanici od kojih nijedan nije pravnik.

"Ovakvim zakonima poput Zakona o VSTS-u teško je da se mogu baviti i pravnici, nego samo pravnici koji su u pravosuđu i koji imaju dugogodišnje iskustvo, jer funkcionisanje VSTS-a je veoma složen sistem", kaže Milan Petković, šef Srpskog kluba u PD PS BiH.

"Moramo da budemo svjesni da se ovdje radi o sistemskom zakonu. Tu je i ministar Bunoza, ja vjerujem da radne grupe ima da rade sigurno godinu dana na donošenju jednog ovakvog sistemskog zakona. Ako ga stavljamo danas na dnevni red pod pretpostavkom da je dobar, a prepisali smo 90 posto rješenja, onda smo neozbiljni i urušićemo pravosudni sistem i u Republici Srpskoj i u Federaciji", kaže Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH

Podržavamo nastojanja opozicije iz Republike Srpske da se usvoje evropski zakoni, ali za nas su prihvatljivije verzije zakona koje je predložilo Ministarstvo pravde u Savjetu ministara, poruka je iz SDA.

„Treba naglasiti da ovo što mi danas imamo pred sobom nije prošlo Venecijansku komisiju, a moralo bi. Ovo nisu zakon i koji se donose radi Brisela, nego radi postavljanja zdravih temelja u BiH", rekao je Safet Kešo, poslanik SDA u PD PS BiH.

Poslanici su usvojili i zaključak koji zadužuje Ustavnopravnu komisiju Predstavničkog doma da u roku od mjesec dana provede javnu raspravu o Prijedlogu zakona o VSTS-u. O Prijedlogu zakona o VSTS i Izmjenama zakona o Sudu BiH sutra će i delegati Doma naroda, ali pred njima će se naći one verzije tekstova koje je predložilo Ministarstvo pravde u Savjetu ministara BiH.