Konakovićeva stranka nastavlja da puca, Karamehić-Abazović prešla u NS

Izvor:

Avaz

22.12.2025

17:35

Komentari:

0
Foto: Anadolu/Stipe Majic

Poslanik Mia Karamehić-Abazović danas je dostavila informaciju Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove da je napustila Klub Narod i pravda i pristupila Klubu poslanika "Naša stranka - BHI KF".

Dopis je uputila predsjedavajućem komisije Obrenu Petroviću.

Iz Naroda i pravde nisu se oglašavali nakon istupanja poslanik Karamehić-Abazović, a NIP u Predstavničkom domu PS BiH sada ima dva poslanika i to Denisa Zvizdića koji je i član rukovodstva Predstavničkog doma PS BiH i Nihada Omerovića.

Za sada nema informacije da li će se Zvizdić i Omerović pridružiti nekom klubu ili će nastaviti samostalno d‌jelovati, navodi Patrija.

Krajem oktobra NIP su napustili gradski i opštinski odbornici Jasmin Ademović, sin jednog od osnivača ove stranke Kemala Ademovića, kantonalni poslanik Rusmir Pobrić te još nekoliko opštinskih odbornika. Nakon dugo vremena iz NIP-a su za sutra najavili konferenciju za medije na kojoj će se obratiti predsjednik Elmedin Konaković, predsjednica Organizacije žena Naroda i Pravde Silva Banović, te predsjednik Organizacije mladih Naroda i Pravde Azhar Sejarić.

Mia Karamehić-Abazović

Elmedin Konaković

Narod i pravda

Naša stranka

