Konakovićeva stranka nastavlja da puca, Karamehić-Abazović prešla u NS

Poslanik Mia Karamehić-Abazović danas je dostavila informaciju Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove da je napustila Klub Narod i pravda i pristupila Klubu poslanika "Naša stranka - BHI KF".
Dopis je uputila predsjedavajućem komisije Obrenu Petroviću.
Iz Naroda i pravde nisu se oglašavali nakon istupanja poslanik Karamehić-Abazović, a NIP u Predstavničkom domu PS BiH sada ima dva poslanika i to Denisa Zvizdića koji je i član rukovodstva Predstavničkog doma PS BiH i Nihada Omerovića.
Za sada nema informacije da li će se Zvizdić i Omerović pridružiti nekom klubu ili će nastaviti samostalno djelovati, navodi Patrija.
Krajem oktobra NIP su napustili gradski i opštinski odbornici Jasmin Ademović, sin jednog od osnivača ove stranke Kemala Ademovića, kantonalni poslanik Rusmir Pobrić te još nekoliko opštinskih odbornika. Nakon dugo vremena iz NIP-a su za sutra najavili konferenciju za medije na kojoj će se obratiti predsjednik Elmedin Konaković, predsjednica Organizacije žena Naroda i Pravde Silva Banović, te predsjednik Organizacije mladih Naroda i Pravde Azhar Sejarić.
