Logo
Large banner

Košarac: Gospodo manite se "mlaćenja prazne slame"

Izvor:

ATV

21.12.2025

13:01

Komentari:

0
Кошарац: Господо маните се "млаћења празне сламе"
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da jedan broj političara iz FBiH na važnim funkcijama na nivou BiH histeričnim napadima na zvaničnike Republike Srpske pokušava da prikrije svoj nerad i to čine i u slučaju Trgovske gore, te im poručio da ne "mlate praznu slamu".

Košarac je, odgovarajući predsjedavajućem Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saši Magazinoviću, rekao da je jedna od prvih inicijativa Milorada Dodika kao tadašnjeg srpskog člana Predsjedništva BiH bilo usvajanje seta zaključaka Predsjedništva BiH na osnovu kojih su nadležne institucije obavezne na postupanje u slučaju Trgovske gore.

On je naglasio da su ti zaključci bili osnova za sva dalja postupanja.

"Uporno ponavljam da problem izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori ne smije biti predmet politizacije i jeftinog populizma na unutrašnjem planu", rekao je Košarac.

трговска гора

Region

Zbog Trgovske gore primjedbe upućene i Evropskoj komisiji

Nažalost, dodao je, jedan broj političara iz FBiH koji obavljaju važne funkcije na nivou institucija BiH pokušava da tendencioznim i histeričnim napadima na zvaničnike Republike Srpske prikrije svoj nerad, umjesto da preduzmu konkretne korake i doprinesu borbi za zaštitu zdravlja 250.000 ljudi i životne sredine.

"Juče Konaković, danas Magazinović i tako u krug… Nedopustivo je njihovo politikanstvo i pokušaj da na prizeman i banalan način pokušaju prikupiti pokoji politički poen kod svog sve malobrojnijeg glasačkog tijela", rekao je Košarac.

Upitao je šta je uradio Magazinovićev stranački kolega, aktuelni bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u vezi sa Trgovskom gorom

"Čime mjerimo njegov doprinos rješavaju ovog problema? Bećirović nije uradio ništa. I što je još veći apsurd, Bećirovićev nepostojeći doprinos veći je od doprinosa Magazinovićevog koalicionog partnera Konakovića. Bećirović ne radi ništa, za razliku od Konakovića, koji sabotira našu borbu zataškavajući protestne note u MIP-u BiH", kaže Košarac.

Naglasio je da je krajnje vrijeme da se uozbilje, manu "mlaćenja prazne slame i lažnih optužbi na račun Milorada Dodika i Republike Srpske".

"Ako ne želite da date konstruktivan doprinos borbi protiv izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori, barem zaćutite i ne trujte javnost obmanama i manipulacijama", rekao je Košarac ta Srnu.

Podijeli:

Tagovi:

Staša Košarac

Trgovska gora

Elmedin Konaković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милена Симић

Porodica

Mileni iz Bijeljine doktori rekli da ne smije rađati mušku djecu

1 h

0
Због Трговске горе примједбе упућене и Европској комисији

Region

Zbog Trgovske gore primjedbe upućene i Evropskoj komisiji

1 h

0
Преко ноћи нестала многима омиљена апликација за дописивање

Nauka i tehnologija

Preko noći nestala mnogima omiljena aplikacija za dopisivanje

1 h

0
Драма на небу: Авион почео да пада, виђена ватра на крилу

Svijet

Drama na nebu: Avion počeo da pada, viđena vatra na krilu

1 h

0

Više iz rubrike

Младић прикован за кревет, мора на лијечење или ће бити фатално

Republika Srpska

Mladić prikovan za krevet, mora na liječenje ili će biti fatalno

1 h

0
У Српској траже веће казне за саобраћајне прекршаје

Republika Srpska

U Srpskoj traže veće kazne za saobraćajne prekršaje

3 h

0
Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ

Republika Srpska

Dodik: Srpska u sljedeću godinu ulazi s planom investicija od 4 milijarde KM

5 h

4
Тадић: Захирагић Источном Сарајеву дао ново име - Турбе

Republika Srpska

Tadić: Zahiragić Istočnom Sarajevu dao novo ime - Turbe

18 h

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

07

Hitno se oglasile i banke zbog informacije da mijenjaju samo 100 evra

14

01

Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

13

59

Banke uvode novo pravilo: Ukidaju se naknade za održavanje računa

13

50

Unajmila detektiva i otkrila strašnu istinu: Bolje da me prevario s muškarcem

13

45

Makron želi dijalog sa Putinom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner