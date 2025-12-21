Košarac: Gospodo manite se "mlaćenja prazne slame"

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da jedan broj političara iz FBiH na važnim funkcijama na nivou BiH histeričnim napadima na zvaničnike Republike Srpske pokušava da prikrije svoj nerad i to čine i u slučaju Trgovske gore, te im poručio da ne "mlate praznu slamu".

Košarac je, odgovarajući predsjedavajućem Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saši Magazinoviću, rekao da je jedna od prvih inicijativa Milorada Dodika kao tadašnjeg srpskog člana Predsjedništva BiH bilo usvajanje seta zaključaka Predsjedništva BiH na osnovu kojih su nadležne institucije obavezne na postupanje u slučaju Trgovske gore.

On je naglasio da su ti zaključci bili osnova za sva dalja postupanja.

"Uporno ponavljam da problem izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori ne smije biti predmet politizacije i jeftinog populizma na unutrašnjem planu", rekao je Košarac.

Nažalost, dodao je, jedan broj političara iz FBiH koji obavljaju važne funkcije na nivou institucija BiH pokušava da tendencioznim i histeričnim napadima na zvaničnike Republike Srpske prikrije svoj nerad, umjesto da preduzmu konkretne korake i doprinesu borbi za zaštitu zdravlja 250.000 ljudi i životne sredine.

"Juče Konaković, danas Magazinović i tako u krug… Nedopustivo je njihovo politikanstvo i pokušaj da na prizeman i banalan način pokušaju prikupiti pokoji politički poen kod svog sve malobrojnijeg glasačkog tijela", rekao je Košarac.

Upitao je šta je uradio Magazinovićev stranački kolega, aktuelni bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u vezi sa Trgovskom gorom

"Čime mjerimo njegov doprinos rješavaju ovog problema? Bećirović nije uradio ništa. I što je još veći apsurd, Bećirovićev nepostojeći doprinos veći je od doprinosa Magazinovićevog koalicionog partnera Konakovića. Bećirović ne radi ništa, za razliku od Konakovića, koji sabotira našu borbu zataškavajući protestne note u MIP-u BiH", kaže Košarac.

Naglasio je da je krajnje vrijeme da se uozbilje, manu "mlaćenja prazne slame i lažnih optužbi na račun Milorada Dodika i Republike Srpske".

"Ako ne želite da date konstruktivan doprinos borbi protiv izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori, barem zaćutite i ne trujte javnost obmanama i manipulacijama", rekao je Košarac ta Srnu.