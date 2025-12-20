Tadić: Zahiragić Istočnom Sarajevu dao novo ime - Turbe

Delegat SDA u Domu naroda Parlamenta FBiH, Haris Zahiragić, upućujući poruke Bošnjacima iz Sarajeva da se u CIPS-u registruju za glasanje u Istočnom Sarajevu, prema riječima pravnika Ognjena Tadića, čini da prisvaja taj dio Republike Srpske.

Tadić ističe da je Zahiragić naveo da se taj dio nekada zvao Turbe, zaboravljajući da je prije turskog perioda Turbeta tu postojala srpska Katera.

"H. Zahiragić (SDA) porukama Bošnjacima iz SA da se u CIPS-u registruju za glasanje u Ist. SA, zapravo potvrdio da je RTRS otvorila legitimnu temu. On čak prisvaja taj dio Srpske navodeći da se nekada zvao Turbe i zaboravljajući da je prije turskog Turbeta tu bila srpska Katera", napisao je Tadić na mreži Iks.