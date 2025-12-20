Logo
Large banner

Tadić: Zahiragić Istočnom Sarajevu dao novo ime - Turbe

Izvor:

ATV

20.12.2025

19:39

Komentari:

1
Тадић: Захирагић Источном Сарајеву дао ново име - Турбе
Foto: ATV

Delegat SDA u Domu naroda Parlamenta FBiH, Haris Zahiragić, upućujući poruke Bošnjacima iz Sarajeva da se u CIPS-u registruju za glasanje u Istočnom Sarajevu, prema riječima pravnika Ognjena Tadića, čini da prisvaja taj dio Republike Srpske.

Tadić ističe da je Zahiragić naveo da se taj dio nekada zvao Turbe, zaboravljajući da je prije turskog perioda Turbeta tu postojala srpska Katera.

"H. Zahiragić (SDA) porukama Bošnjacima iz SA da se u CIPS-u registruju za glasanje u Ist. SA, zapravo potvrdio da je RTRS otvorila legitimnu temu. On čak prisvaja taj dio Srpske navodeći da se nekada zvao Turbe i zaboravljajući da je prije turskog Turbeta tu bila srpska Katera", napisao je Tadić na mreži Iks.

Podijeli:

Tagovi:

Ognjen Tadić

Haris Zahiragić

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Пратио жену до посла, а онда јој пријетио

Hronika

Pratio ženu do posla, a onda joj prijetio

1 h

0
Козје млијеко све траженије

Društvo

Kozje mlijeko sve traženije

1 h

0
породица Станишић

Društvo

Nada i Zoran u punoj kući djece sa radošću iščekuju praznike

1 h

0
Спашени туристи заглављени на ски лифту

Region

Spašeni turisti zaglavljeni na ski liftu

1 h

0

Više iz rubrike

Кошарац: Шмитови закони писани сарајевским рукописом апсолутно неприхватљиви

Republika Srpska

Košarac: Šmitovi zakoni pisani sarajevskim rukopisom apsolutno neprihvatljivi

2 h

2
Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника

Republika Srpska

Stevanović Stanivukoviću: Sarma na mom stolu korisnija od obećanja rijaliti gradonačelnika

5 h

6
Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

Republika Srpska

Stanivuković prozvao ministra Stevanovića: Neka pojede koju sarmu

5 h

1
Врањеш: Руководство Српске 30 година од Дејтона трпи снажне притиске и разне нападе

Republika Srpska

Vranješ: Rukovodstvo Srpske 30 godina od Dejtona trpi snažne pritiske i razne napade

6 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

50

Vještačka jelka će biti poput prirodne: Trik dizajnera zapalio mreže

20

35

Partizan porazom završio jesenji dio sezone

20

25

Tinejdžer poginuo u eksploziji pirotehnike, ima povrijeđenih

20

23

Centralne vijesti, 20.12.2025.

20

17

Peskov: Zelenski protivrječi samom sebi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner