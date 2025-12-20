Logo
Nada i Zoran u punoj kući djece sa radošću iščekuju praznike

Izvor:

ATV

20.12.2025

19:28

Komentari:

0
породица Станишић
Foto: ATV

Arsenije je najmlađi, Dajana najstarija. U ovoj porodičnoj kući u Milićima odrasta sedmoro braće i sestara Stanišić. Njihovi roditelji, Nada i Zoran, oduvijek su maštali o tome da imaju veliku porodicu. Ta želja im se i ispunila.

"Ja sam odrasla u velikoj porodici,nas je petoro, imam dva brata i dvije sestre. I onda sam navikla, uvijek je bila sloga u porodici, i željela sam i ja tako veliku porodicu", rekla je za ATV majka sedmoro djece iz Milića Nada Stanišić.

Sloga krasi i Stanišiće. A roditeljima najviše pomaže najstarija kćerka Dajana. Ona je punoljetna, učenik je Gimnazije, a već je odabrala i fakultet koji će studirati.

"Pedagoški, volim da radim sa djecom baš upravo zbog ovoga. Pomažem im oko zadaće, mogu da pomognem ovako u kući, oko domaćinstva, mogu dosta. Kako je odrastati u kući punoj djece? Lijepo je", rekla je najstarija kćerka Nade i Zorana Danaja Stanišić.

Tata Zoran ponosan na svoju djecu. Sedmoro djece, mnogo obaveza, ali prije svega, mnogo ljubavi. U ovoj kući nije neobično da se u istom danu pišu domaći zadaci iz gotovo svih razreda.

"Trenuci su svi lijepi, od njihovog rođenja pa odrastanja, prvi koraci, prvi đački dani, pa svakog drugog djeteta koje dolazilo da krene u školu, pa njihova osnovna škola završetak, pa srednja sad, kćerkino punoljetstvo", priznao je otac sedmoro djece iz Milića Zoran Stanišić.

A kod Stanišića se tokom cijele godine nađe razlog za slavlje. Rođendani, školske ocjene, završeni razredi – mali i veliki uspjesi. A najdraži su im praznici - Božić i Nova godina kada je cijela porodica na okupu, bez žurba i bez obaveza. I tada su kažu najsrećniji okupljeni jedni uz druge.

Tag:

porodica

Komentari (0)
