Kakvo vrijeme nas očekuje sutra?

20.12.2025

14:33

Какво вријеме нас очекује сутра?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti toplije, a vidljivost će ponegdje na sjeveru biti smanjena zbog magle.

Jutro će biti promjenljivo oblačno, ponegdje na sjeveru sa rosuljom, uz čestu maglu u kotlinama i duž rijeka koja će se na nekim mjestima zadržati duže.

Od prijepodneva biće uglavnom sunčano, naročito u višim predjelima, dok će na sjeveru ostati oblačno.

U Hercegovini pretežno sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Бањалука, загађење ваздуха

Društvo

Poznati bh. meteorolog objavio vijesti koje će obradovati sve

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do četiri, na jugu do šest, a dnevna od šest do 11, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab, promjenljiv ili istočnih smjerova.

Vrijeme

Vremenska prognoza

