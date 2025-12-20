Kakvo vrijeme nas očekuje sutra?

20.12.2025
14:33
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti toplije, a vidljivost će ponegdje na sjeveru biti smanjena zbog magle.
Jutro će biti promjenljivo oblačno, ponegdje na sjeveru sa rosuljom, uz čestu maglu u kotlinama i duž rijeka koja će se na nekim mjestima zadržati duže.
Od prijepodneva biće uglavnom sunčano, naročito u višim predjelima, dok će na sjeveru ostati oblačno.
U Hercegovini pretežno sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do četiri, na jugu do šest, a dnevna od šest do 11, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.
Vjetar će biti slab, promjenljiv ili istočnih smjerova.
