Logo
Large banner

Danas komemoracija vojvodi Slavku Aleksiću

20.12.2025

11:08

Komentari:

0
Данас комеморација војводи Славку Алексићу
Foto: Printscreen/Youtube

Komemorativna sjednica povodom smrti vojvode Slavka Aleksića biće održana danas u Domu kulture "Jevto Dedijer" u Bileći, sa početkom u 16 časova.

Komemoraciju organizuje Opština Bileća.

Podsjećamo, nakon duge i teške bolesti u Bolnici u Trebinju preminuo je vojvoda Slavko Aleksić iz Bileće.

Aleksić je ostao je upamćen kao hrabar i častan borac na sarajevsko-romanijskom ratištu.

Rođen je 1956. godine u Bogdašićima. U Sarajevu je proveo veći dio života, gdje je radio i studirao pravo.

Bio je jedan od obnovitelja četničkog pokreta u Sarajevu 1990. godine. Član je Srpske radikalne stranke od 1990. godine.

petarda

Region

Dječak ostao bez dva prsta, eksplodirala mu petarda u ruci

Nakon ubistva starog svata ispred Stare crkve na Baščaršiji 1. marta 1992. godine, postaje komandant Novosarajevskog četničkog odreda sa sjedištem na Grbavici.

Istakao se u borbama za odbranu Grbavice, i tri puta je ranjavan. Između ostalog, sa Novosarajevskim četničkim odredom je držao srpske položaje na Jevrejskom groblju, gdje su se vodile najžešće borbe na liniji razgraničenja Srpsko Sarajevo - Sarajevo, između Vojske Republike Srpske i tzv. ARBiH.

Komandovao je odredom ruskih dobrovoljaca u Srpskom Sarajevu. Nakon NATO bombardovanja Republike Srpske 1995. i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, u martu 1996. je predvodio izlazak srpske vojske i stanovništva iz Grbavice i iznošenje krsta na Vraca, i Miljeviće.

Podijeli:

Tagovi:

Slavko Aleksić

Bileća

komemoracija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Други дан славе: Да ли се поново пали славска свијећа?

Društvo

Drugi dan slave: Da li se ponovo pali slavska svijeća?

2 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Vozači, oprezno: Magla smanjuje vidljivost na ovim dionicma

3 h

0
Беба новорођенче

Društvo

Srpska bogatija za 15 beba

3 h

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Društvo

Varljiv početak vikenda: Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

52

Kilijan Mbape juri istorijski rekord Kristijana Ronalda

11

42

Pokrenut postupak za oduzimanje američkog državljanstva Kemalu Mrndžiću

11

34

Zorana Pavić: Striptizete su na višem nivou od pojedinih pjevačica

11

18

Pucnjava na riječkom Trsatu: Oštećeni kafić, auti i apoteka

11

08

Danas komemoracija vojvodi Slavku Aleksiću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner