Danas komemoracija vojvodi Slavku Aleksiću

Komemorativna sjednica povodom smrti vojvode Slavka Aleksića biće održana danas u Domu kulture "Jevto Dedijer" u Bileći, sa početkom u 16 časova.

Komemoraciju organizuje Opština Bileća.

Podsjećamo, nakon duge i teške bolesti u Bolnici u Trebinju preminuo je vojvoda Slavko Aleksić iz Bileće.

Aleksić je ostao je upamćen kao hrabar i častan borac na sarajevsko-romanijskom ratištu.

Rođen je 1956. godine u Bogdašićima. U Sarajevu je proveo veći dio života, gdje je radio i studirao pravo.

Bio je jedan od obnovitelja četničkog pokreta u Sarajevu 1990. godine. Član je Srpske radikalne stranke od 1990. godine.

Region Dječak ostao bez dva prsta, eksplodirala mu petarda u ruci

Nakon ubistva starog svata ispred Stare crkve na Baščaršiji 1. marta 1992. godine, postaje komandant Novosarajevskog četničkog odreda sa sjedištem na Grbavici.

Istakao se u borbama za odbranu Grbavice, i tri puta je ranjavan. Između ostalog, sa Novosarajevskim četničkim odredom je držao srpske položaje na Jevrejskom groblju, gdje su se vodile najžešće borbe na liniji razgraničenja Srpsko Sarajevo - Sarajevo, između Vojske Republike Srpske i tzv. ARBiH.

Komandovao je odredom ruskih dobrovoljaca u Srpskom Sarajevu. Nakon NATO bombardovanja Republike Srpske 1995. i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, u martu 1996. je predvodio izlazak srpske vojske i stanovništva iz Grbavice i iznošenje krsta na Vraca, i Miljeviće.