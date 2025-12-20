Vozači, oprezno: Magla smanjuje vidljivost na ovim dionicma

Prohodnost puteva jutros je zadovoljavajuća, ali magla smanjuje vidljivost na pojedinim putnim pravcima, gužve ima na graničnim prelazima Donja Gradina i Brod na ulazu u BiH, a na putevima na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim vožnje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zadržavanja na ostalim graničnim prelazima jutros nisu duža od pola sata.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na širem području Bihaća, Bosanskog Petrovca, Banovića, Kalesije, Kladnja, Orašja, Zenice, Doboja, Matuzića, Mostara, Čapljine, Neuma, Livna, Kupresa, Tomislavgrada, Glamoča, Bosanskog Grahova, Jajca, Komara, Donjeg Vakufa, Bugojna, Kiseljaka, Viteza, Makljena, Konjica i Sarajeva.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka, dionica Brestovčina - Nova Topola, saobraćaj je obustavljen od 8.00 do 17.00 časova i preusmjeren na alternativne putne pravce, prema Čatrnji.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača - Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraća se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Radovi se izvode i na mostu na graničnom prelazu Rača zbog čega se vozi jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene u odvijanju saobraćaja su i na dijelu magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice gdje su u toku izgradnje kružnih raskrsnica.

Društvo Srpska bogatija za 15 beba

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, zatim u tunelima na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zanimljivosti Šta nam zvijezde poručuju danas?

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U FBiH zbog zamjene rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Bijela Vlaka, na dionici auto-puta Bijača-Počitelj. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta.

U toku je sanacija kosina na magistralnoj cesti Olovo-Semizovac, zbog čega vozila saobraćaju naizmjeničnim propuštanjem. Na istoj magistrali, ali na drugoj lokaciji, izvode se sanacioni radovi i saobraćanje je usporeno.

U mjestu Donje Paprasko, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, zbog sanacije dilatacija na mostu saobraća se jednom trakom.

Košarka Jokić ponovo nadmašio sam sebe

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

AMS podsjeća da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, na graničnim prelazima mogu očekivati duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase.

Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.