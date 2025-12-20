Logo
Kakvo nas vrijeme čeka u Novogodišnjoj noći?

20.12.2025

17:08

Još sutra u našem regionu relativno toplo, osim u mjestima sa maglom, a onda stiže pogoršanje, uz zahlađenje i padavine.

Do utorka malo do umjereno oblačno, suvo i relativno toplo, samo će u maglovitim mjestima biti hladnije. U mjestima bez magle maksimumi od 5 do 14, a mjestima sa maglom oko 3 stepena Celzijusa.

Od sredine sljedeće sedmice zahlađenje, uz češću pojavu padavina, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

„Promjena sinoptike se očekuje sledeće sedmice, kada bi se u širem prostoru sjeverne Evrope formirao anticiklon, dok bi se nad Mediteranom formirao ciklon. Još nije sasvim jasan tačan odnos tog ciklona i anticiklona na sjeveru, ali se svakako očekuje pogoršanje uz padavine i zahlađenje“, navodi se u objavi.

Hladno uz povremene padavine bi ostalo do oko 28. decembra, dok se, zatim, nakratko očekuje suvo i hladno vrijeme. Početkom 2026. bilo bi uslova za dalje, jače, zahlađenje.

„Mjesečni sistem prognoze ECMVF-a sada sve do kraja mjeseca za januar simulira temperature ispod prosjeka. Još nekoliko dana prognostičke monotonije, zatim slijedi jače pogoršanje i zahlađenje“, navodi se u objavi.

Vremenska prognoza

